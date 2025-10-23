Diarista ensina como limpar o ventilador sem precisar desmontar (fica como novo quando termina)

O passo a passo mostrado em vídeo promete renovar um objeto sem esforço e sem desmontar

Magno Oliver - 23 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/YouTube/Dicas da Marta)

Uma diarista está fazendo sucesso nas redes sociais ao mostrar como deixar o ventilador limpo e brilhando sem precisar desmontar. O vídeo viralizou justamente pela praticidade e pelos resultados que, segundo ela, “fazem o aparelho parecer novo”.

No tutorial, a profissional ensina a preparar uma mistura com 150 ml de água quente, 3 colheres de detergente, 3 de vinagre de álcool e 2 de bicarbonato de sódio. Depois de misturar bem os ingredientes, é só colocar tudo em um borrifador.

Com o ventilador desligado, ela explica que deve-se borrifar a solução sobre as hélices e a grade, cobrindo em seguida com uma sacola plástica. O segredo está na etapa final: ligar o ventilador por alguns minutos, deixando que o vento espalhe e seque a mistura.

O resultado, segundo ela, é imediato. A sujeira se solta com facilidade, o pó desaparece e o aparelho ganha aparência de novo, sem precisar desmontar ou esfregar. A diarista garante que o método é seguro e pode ser repetido sempre que houver acúmulo de poeira.

A técnica viralizou por unir economia, praticidade e eficiência, especialmente para quem busca manter o ventilador limpo durante o calor sem recorrer a produtos caros ou desmontagem complicada.

Confira o vídeo completo com o tutorial:

