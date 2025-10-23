Empresa dos irmãos Batista anuncia compra de usina termelétrica em Aparecida de Goiânia

Apesar do valor da transação não ter sido divulgado, a ação é mais um indicativo da tendência do grupo em investir pesado no setor energético

Samuel Leão - 23 de outubro de 2025

Usina termelétrica situada em Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação)

A Âmbar Energia, empresa que integra o Grupo J&F, dos irmãos goianos Joesley e Wesley Batista, anunciou nesta quarta-feira (22) a aquisição da usina termelétrica Goiânia II, de propriedade da GNPW Participações.

A notícia chega apenas uma semana após a empresa ter confirmado a compra da participação da Eletrobras em outros ativos.

O Grupo J&F já havia movimentado o mercado de energia anteriormente com a aquisição das usinas nucleares Angra 1, 2 e 3. Esta nova aquisição reforça a estratégia de expansão da Âmbar Energia no setor energético brasileiro.

Localizada em Aparecida de Goiânia, a unidade possui uma potência instalada de 145 megawatts (MW), operando com motogeradores a diesel. O valor da transação não foi divulgado.

Com a incorporação da usina Goiânia II, o portfólio da Âmbar Energia, considerando transações ainda em andamento e sujeitas à aprovação regulatória, alcança um total de 6,5 GW.

A empresa já opera mais de 4,5 GW em diversas fontes, incluindo hidrelétricas, solares, biomassa, biogás, gás natural e carvão mineral, além de atuar na comercialização e gestão de energia e na operação de gasodutos.

Em 2024, a Petrobras havia vendido sua participação de 30% na termelétrica para a Enegen por R$ 10,6 milhões, justificando a alienação por desalinhamento com sua estratégia de descarbonização, uma vez que a usina utiliza óleo como combustível.

