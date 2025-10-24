Confira quais brinquedos ficaram de fora na reforma do Parque Mutirama

Processos de licitação, falta de estudos técnicos e viabilidade econômica foram os principais problemas listados pela Segenp

Davi Galvão - 24 de outubro de 2025

Brinquedo do Parque Mutirama.(Foto: Divulgação)

Fechado há mais de sete meses, o Parque Mutirama deve reabrir as portas ainda nas férias escolares de dezembro deste ano ou, no mais tardar, em janeiro de 2026. A previsão é da Secretaria Municipal de Gestão, Negócios e Parcerias (Segenp). Porém, nem todas as atrações devem voltar neste primeiro momento.

Ao Portal 6, a pasta afirmou que serão disponibilizados totalmente reformados 22 brinquedos, destacando que quando assumiu a gestão do parque, apenas seis das 24 atrações estavam em condições de uso.

Assim, a icônica montanha russa e a torre ficaram de fora dos trabalhos de manutenção por não serem economicamente viáveis, enquanto a pista de miniauto seguirá desativada por conta da queda de uma árvore, que exigirá mais tempo até a conclusão da reforma.

A casa mal assombrada também não deve retornar por agora e se encontra em processo de licitação.

Por fim, o teleférico, que não funciona há mais de oito anos e foi inclusive interditado em gestões passadas, exige estudos técnicos mais aprofundados e trâmites de licitação, em um processo também economicamente inviável na atual conjuntura.

A reforma

Ainda em agosto, a Associação Empresarial da Rua 44 (AER44) firmou contrato de R$ 450 mil com a Vicon Engenharia para reformar os brinquedos.

Segundo o grupo empresarial, a doação se justifica pelo fato de que o Mutirama é próximo à Rua 44 e costuma atrair o mesmo público familiar.

À reportagem, a AER44 afirmou que, com relação especificamente aos brinquedos, os trabalhos estão “99,9%” concluídos, ainda dentro do cronograma previsto, que é de entrega até o final de outubro.

Até o momento, ainda não foi definido qual empresa ficará a cargo das futuras manutenções nos brinquedos, sendo que “estão sendo trabalhadas as licitações necessárias”, conforme a Segenp.

Cobrança

A reabertura marcará também o retorno da cobrança de entrada, suspensa desde 2019, quando o parque foi reaberto após dois anos fechado em razão do acidente com o brinquedo Twister, que deixou 13 pessoas feridas.

O valor será simbólico e tem como objetivo garantir maior controle e segurança no acesso. Famílias cadastradas no CadÚnico e estudantes da rede municipal continuarão com entrada gratuita.

