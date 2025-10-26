Motorista de aplicativo pega passageira famosa e se surpreende após revelação feita no carro

Cantora surpreende motorista ao ouvi-lo elogiar o próprio hit durante corrida em São Paulo

Magno Oliver - 26 de outubro de 2025

(Foto: Captura de tela/Redes Sociais)

Na memória coletiva de quem vive nas grandes cidades, a rotina de pegar um carro por aplicativo sempre reserva pequenas histórias.

Conversas inesperadas, músicas que chegam sem pedir licença pelos alto-falantes, e a possibilidade de cruzar caminhos com gente que jamais imaginamos encontrar.

É nesse cenário urbano, tão familiar ao público, que nasceu um episódio que rapidamente conquistou a internet e reacendeu aquele charme quase cinematográfico da vida real.

Foi durante uma corrida em São Paulo que a cantora Paula Fernandes virou personagem de sua própria pegadinha.

Segundo vídeo que circula nas redes sociais, ela embarcou como qualquer passageira anônima, acomodou-se no banco de trás e deixou que a viagem fluísse.

Até que, num golpe de destino típico das boas histórias, o rádio do carro resolveu tocar justamente um de seus maiores sucessos: Pássaro de Fogo.

De acordo com o próprio relato da artista no vídeo, o plano começou a se formar ali mesmo, no momento em que a introdução da música tomou o ambiente.

Ela então puxou assunto com naturalidade e lançou a provocação: “Ela canta bem, né? Você gosta dela?”. O motorista, sem desconfiar da identidade da passageira, respondeu que sim.

Segundo o vídeo divulgado nas redes sociais, ele ainda comentou que acompanhava o trabalho da cantora desde o dueto com Roberto Carlos.

A câmera do celular da artista, posicionada discretamente, registrou a mudança de expressão que veio a seguir. Desconfiado, o motorista olhou pelo retrovisor.

E aí, surpresa. Ele levou alguns segundos para acreditar no que via: aquela voz que tocava no rádio também estava ali, sentada no banco de trás.

Segundo o conteúdo publicado online, a reação foi de pura incredulidade, seguida de uma timidez quase instantânea — o tipo de constrangimento adorável que só o verdadeiro fã sabe manifestar.

Quando o susto passou, o bate-papo fluiu. Paula Fernandes riu da situação e o motorista, ainda tentando processar o momento, se abriu sobre o carinho que tinha por sua música.

A cena terminou com leveza e muita simpatia, reforçando algo que o público adora ver: artistas e fãs dividindo o mesmo espaço do cotidiano, unindo realidades que normalmente parecem distantes.

O episódio viralizado mostra que a vida, vez ou outra, gosta de brincar de roteiro. E que até dentro de um carro por aplicativo, entre um semáforo e outro, pode acontecer uma história digna de manchete.

