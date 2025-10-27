Feirão de empregos no Araguaia Shopping terá mais de 3 mil vagas com salários de até R$ 3,5 mil

Oportunidades de trabalho são para o centro de compras e para outros estabelecimentos

Paulo Roberto Belém - 27 de outubro de 2025

Araguaia Shopping fica na região da Rua 44 e é rodeado pela Rodoviária de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Para quem está a procura de trabalho neste final de ano na Grande Goiânia, um grande feirão de empregos realizado pelo Governo de Goiás acontece a partir desta terça-feira (28), indo até a quinta (30), no Araguaia Shopping.

São mais de 3 mil oportunidades na região, sendo que 400 delas são para o centro de compras rodeado pela Rodoviária de Goiânia. Entre as vagas, destacam-se as remunerações que alcançam até R$ 3.500, além dos benefícios.

A remuneração máxima diz respeito ao trabalho como vendedor interno, sendo necessário ter ensino médio completo e experiência na função.

Também há vagas para atendente de balcão, com média salarial de R$ 2.500 mais participação nos resultados, sem necessidade de ter experiência.

Ainda há oportunidades para fiscal e atendente de lojas, com possibilidade de ganhos extras e plano de carreira.

O atendimento no Araguaia Shopping será feito na Praça de Eventos, ao lado da loja Hering.

Os candidatos não precisam levar currículo, pois uma equipe do Programa Mais Empregos oferecerá assessoria para elaborar o currículo e também a documentação necessária.

A organização citou que é imprescindível levar o documento pessoal com foto e comprovante de endereço atualizado para ter a possibilidade de concorrer às vagas.

Quem está à frente é a Secretaria da Retomada, que pretende levar a mesma ação para o Mega Moda Shopping (entre 4 a 6 de novembro) e para o Aparecida Shopping (entre 11 a 13 de novembro).

No local, os candidatos recebem, ainda, informações sobre os cursos de capacitação do Colégio Tecnológico de Goiás (Cotec), que oferece profissionalização gratuita para funções administrativas e comerciais com grande demanda de mão de obra.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!