STJ abre processo seletivo para estagiários em Goiás com bolsas de mais de R$ 1,5 mil em diversas áreas

Estágio tem duração mínima de seis meses e pode ser prorrogado até dois anos ou até a conclusão do curso

Davi Galvão - 28 de outubro de 2025

Supremo Tribunal de Justiça. (Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) abriu, nesta terça-feira (28), um processo seletivo para estagiários de nível superior, com formação de cadastro de reserva.

As inscrições, gratuitas, podem ser feitas até 07 de novembro pelo site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

A oportunidade é voltada a estudantes matriculados em instituições públicas ou privadas do Distrito Federal e de municípios de Goiás e Minas Gerais.

O processo seletivo terá três etapas: prova online, análise curricular e entrevista ou avaliação de habilidades.

A prova será aplicada de 28 de outubro a 07 de novembro e contará com 40 questões sobre gramática (20), interpretação de texto (10), regimento interno do STJ (05) e código de conduta do STJ (05).

Podem participar alunos dos cursos de administração, arquivologia, biblioteconomia, ciências contábeis, comunicação social (jornalismo, publicidade e propaganda ou comunicação organizacional), desenho industrial/design de interface, química e secretariado executivo (bacharelado ou tecnólogo).

Os estagiários terão jornada de 20 horas semanais e receberão bolsa de R$ 1.525, além de auxílio-transporte de R$ 13,50 por dia trabalhado presencialmente.

O estágio tem duração mínima de seis meses e pode ser prorrogado até dois anos ou até a conclusão do curso.

O cadastro de reserva terá validade até 31 de dezembro de 2026, podendo ser prorrogado por até seis meses, com limite máximo em 31 de dezembro de 2027.

Para mais informações, os interessados podem consultar o edital do processo de seleção de estágio.

