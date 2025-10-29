Sicoob UniCentro Norte Brasileiro consolida presença em Anápolis e impulsiona o cooperativismo na região

Com oito agências na cidade e resultados expressivos, a cooperativa se firma como uma das principais forças financeiras e sociais do Centro-Oeste

Gabriella Licia - 29 de outubro de 2025

(Foto: Divulgação)

O cooperativismo financeiro tem mostrado uma enorme força e, no Centro-Norte do país, o Sicoob UniCentro Norte Brasileiro é um exemplo vivo de como o desenvolvimento econômico pode caminhar junto com o social. A cooperativa, que nasceu em 1996 com um grupo de médicos, hoje é uma das maiores do Sistema Sicoob e continua crescendo sem abrir mão das raízes comunitárias.

Com 59 agências e mais de 80 mil cooperados, o Sicoob UniCentro Norte Brasileiro está presente em quatro municípios onde é a única instituição financeira disponível, garantindo acesso a crédito, investimentos e soluções financeiras onde antes não havia alternativas. Só em Anápolis, são oito unidades atendendo pessoas físicas, empresas e produtores que acreditam na força da cooperação.

Nos últimos anos, a expansão foi acelerada: entre 2021 e 2022, foram abertas 23 novas agências em apenas 18 meses. Em seguida, vieram as uniões com o Sicoob UNIAM, Sicoob UniRondônia e, mais recentemente, com o Sicoob Roraima, consolidando uma trajetória de integração e solidez.

O resultado? Um patrimônio líquido superior a R$ 458 milhões e R$ 4,17 bilhões em ativos, números que refletem não apenas crescimento, mas confiança.

Em 2024, os cooperados economizaram mais de R$ 465 milhões ao utilizarem os produtos e serviços da cooperativa, e receberam mais de R$ 82 milhões em participação nos resultados financeiros. Até agosto de 2025, o Sicoob já ultrapassou R$ 140 milhões em resultados e figura entre os três melhores desempenhos do Sistema Sicoob em todo o país.

Mas o verdadeiro diferencial está no impacto social. Através do Instituto Sicoob, mais de 136 mil pessoas foram beneficiadas em 2024 por programas e projetos que unem educação, cultura e cidadania.

São mais de 100 ações apoiadas, incluindo iniciativas como o Concurso Cultural, que já envolveu mais de 5 mil crianças; o projeto ID APAE, que formou 4 mil pessoas em informática; o Acordes em Harmonia, que transforma a vida de 120 adolescentes no bairro Recanto do Sol; e o Sons que Transformam, em Itapaci, que promove a inclusão de pessoas de todas as idades por meio da música.

Com seis certificações Great Place to Work (GPTW) e mais de 800 profissionais diretos e indiretos, o Sicoob UniCentro Norte Brasileiro reafirma seu compromisso de fazer da cooperação um caminho para o crescimento sustentável.

Um modelo de negócio que devolve à comunidade o valor que ela mesma ajuda a construir e que continua mostrando, todos os dias, que juntos a força é maior.