Ouriço é flagrado “passeando” em condomínio de luxo em Anápolis

Ao Portal 6, especialista orientou sobre o que se fazer quando encontrar animal e esclarecendo alguns mitos

Samuel Leão - 31 de outubro de 2025

Ouriço caminhava pelas dependências do condomínio. (Foto: Reprodução)

Um grande ouriço, animal conhecido também como porco-espinho, foi flagrado em um vídeo enquanto “desfilava” pelas ruas de um condomínio de luxo, em Anápolis, na noite da quinta-feira (30).

O registro, enviado ao Portal 6, foi feito por Igor Augusto, morador do Condomínio Residencial Anaville, que se surpreendeu enquanto fazia o percurso de volta para casa.

“Filmei e fui lá na administração e avisei, mas eles falaram que é bem comum. Eles convivem pacificamente com o condomínio, e são bonitos de se ver”, contou.

Com uma longa cauda, o animal caminha tranquilamente pelo condomínio, que fica situado bem ao lado de uma zona de mata, margeada por um lago.

A aparição do ouriço foi pacífica, de modo que ele teria apenas seguido seu caminho, sem arranjar nenhum problema com o morador nem se incomodar com os faróis do carro.

Recomendações e mitos

Nas imagens, é possível perceber certa vermelhidão na lateral do corpo do animal, que aparenta se tratar de algum ferimento. A médica veterinária Elisângela Sobreira, também conhecida como “Dra. Animal”, explicou mais sobre o chamado “ouriço-cacheiro”, dando recomendações e explicando a verdade sobre alguns mitos.

“Com certeza ele está ferido. Aí tem que fazer esse resgate. O pessoal faz a solicitação para a gente, pelos Apps da Prefeitura ou telefones, que a gente vai ao local fazer o resgate. Uma característica que causa nas pessoas medo do ouriço-cacheiro é que eles acham que ele lança os espinhos. Primeiro, esses espinhos nada mais são do que pelos queratinizados. São características de adaptação e sobrevivência dessa espécie”, explicou.

Ela ainda destacou que tais animais têm hábitos noturnos e se alimentam de insetos e frutas, não apresentando risco algum aos humanos, além de ser incapaz de “lançar espinhos”.

“Então, se algum animal tenta predar esse animal, esse ouriço-cacheiro se defende encostando o pelo queratinizado, encostando nesse espinho, que então ele vai soltar. Não quer dizer que ele vai lançar. Só solta como um mecanismo de defesa”, finalizou.

