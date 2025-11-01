6 temperos baratos que deixam qualquer comida com gosto de restaurante

Grande parte deles está disponível em qualquer supermercado, custando pouco e rendendo muito

Pedro Ribeiro - 01 de novembro de 2025

(Foto: Captura de tela/ Youtube/Canal Kdelícia Cozinha Ana Cláudia)

Você sabia que existem temperos baratos capazes de transformar qualquer prato simples em uma verdadeira refeição de restaurante?

Muitas vezes, o segredo dos chefs não está em ingredientes caros ou técnicas complicadas, mas sim em saber combinar os temperos certos para realçar o sabor dos alimentos.

E o melhor: grande parte deles está disponível em qualquer supermercado, custando pouco e rendendo muito.

Se você quer dar um toque especial às suas receitas e impressionar sem gastar muito, confira abaixo quais são esses temperos baratos que fazem toda a diferença na cozinha.

1. Alho e cebola

Clássicos da culinária, o alho e a cebola estão entre os temperos baratos mais usados no mundo.

Juntos, criam uma base aromática que combina com quase tudo: arroz, carnes, massas, legumes e até molhos.

O segredo é refogar bem até dourar, soltando aquele cheiro irresistível que lembra comida caseira feita com carinho.

2. Orégano

Esse tempero barato é o toque de mestre em pizzas, molhos e carnes.

Além do aroma marcante, o orégano tem propriedades antioxidantes e realça o sabor natural dos alimentos.

Um truque é esfregá-lo entre as mãos antes de usar — isso libera ainda mais os óleos essenciais e deixa o prato com perfume de restaurante italiano.

3. Páprica

A páprica é um dos temperos baratos mais versáteis e sofisticados.

Existem versões doce, picante e defumada, todas ideais para dar cor e sabor a carnes, legumes, arroz e até ovos.

A defumada, em especial, dá aquele gostinho de churrasco, mesmo em receitas simples feitas na frigideira.

4. Cominho

Com sabor marcante e aroma intenso, o cominho é muito usado em pratos brasileiros e latino-americanos.

Ele combina especialmente bem com feijão, carnes moídas e molhos.

Usado em pequenas quantidades, é um dos temperos baratos que mais lembram a comida caseira com sabor profissional.

5. Curry

Quer transformar um frango simples em uma receita digna de restaurante? Use curry.

Esse tempero barato e cheio de personalidade mistura especiarias como açafrão, coentro e gengibre, resultando em um sabor exótico e levemente picante.

Além disso, dá uma cor amarelada linda aos pratos, despertando o apetite só de olhar.

6. Cheiro-verde

O cheiro-verde, combinação de salsinha e cebolinha, é o toque final perfeito para quase qualquer prato.

Ele traz frescor, leveza e um aroma irresistível.

Por ser um dos temperos baratos mais fáceis de encontrar, vale a pena sempre ter um maço fresco na geladeira — ou até plantar em casa.

