Jaqueline Ordan é a nova secretária de Saúde de Anápolis
Ex-gerente das regionais de Saúde da SES substitui Eliane Pereira dos Santos, que foi designada para atuar no Social ao lado da primeira-dama
O prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), anunciou nesta sexta-feira (31) a nomeação de Jaqueline Ordan como nova secretária municipal de Saúde.
Biomédica por formação, Jaqueline deixa o cargo de gerente das regionais de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde (SES) de Goiás para assumir a pasta.
A nomeação foi oficializada em edição suplementar do Diário Oficial do Município (DOM).
Ela substitui Eliane Pereira dos Santos, que passa a atuar ao lado da primeira-dama Carla Corrêa na Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais.