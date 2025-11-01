RG antigo não vai valer mais: saiba como emitir o novo documento de identificação nacional

Nova Carteira de Identidade Nacional unifica o CPF, traz mais segurança e substituirá o RG em todo o país até 2032

Pedro Ribeiro - 01 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

O tradicional RG (Registro Geral) deixará de valer em todo o Brasil até 2032, conforme o Decreto nº 10.977/2022.

A partir dessa data, o único documento oficial de identificação será a Carteira de Identidade Nacional (CIN), que unifica o CPF como número único nacional e promete mais segurança e praticidade para os brasileiros.

A nova identidade já está disponível em todo o território nacional, nas versões física e digital, e pode ser acessada diretamente pelo aplicativo gov.br.

Documento padronizado e mais seguro

Lançada em 2022 pelo Governo Federal, a CIN padroniza o modelo de identificação em todo o país, encerrando o antigo sistema em que cada estado emitia um número diferente de RG — o que podia gerar até 27 registros distintos para uma mesma pessoa.

O novo documento traz recursos modernos de segurança, como QR Code e o código internacional MRZ, usado em passaportes.

Essas tecnologias dificultam falsificações e permitem verificar a autenticidade da identidade em poucos segundos.

Outra novidade é o fim da distinção entre nome social e nome civil, tornando o documento mais inclusivo.

Vantagens e prazos de validade

A nova Carteira de Identidade Nacional tem como base o CPF, que passa a ser o único número de identificação válido em todo o país. A mudança simplifica cadastros e reduz o risco de fraudes e duplicidades.

A validade do documento varia conforme a idade:

5 anos: para crianças de 0 a 12 anos incompletos;

10 anos: para pessoas entre 12 e 60 anos incompletos;

Validade indeterminada: para quem tem mais de 60 anos.

A CIN pode ser emitida em papel (modelo gratuito) ou em policarbonato, um material mais resistente. Depois de receber o documento físico, o cidadão pode acessar a versão digital no app gov.br, na aba Carteira de Documentos.

A versão digital tem a mesma validade jurídica e pode ser usada pelo celular em qualquer situação oficial.

Custos e gratuidade

A primeira via da CIN é gratuita, conforme a Lei Federal nº 7.116/1983.

Já a segunda via tem custo variável de acordo com o estado:

São Paulo: R$ 55,53 (isenção para quem declarar pobreza);

Alagoas: R$ 36,03 (a partir de fevereiro de 2025);

Rio Grande do Sul: R$ 95,03 (isenção para idosos, vítimas de roubo e pessoas vulneráveis);

Santa Catarina: valor variável conforme tabela estadual.

A segunda via também é gratuita em situações específicas, como furto com boletim de ocorrência, desastres naturais, desemprego prolongado ou vulnerabilidade social.

Onde emitir a nova identidade

A emissão da CIN é feita pelos Institutos de Identificação Estaduais e pelo Distrito Federal, como o Poupatempo (SP) e os postos da Polícia Civil nas demais regiões. O agendamento deve ser realizado nos sites oficiais de cada estado.

Para solicitar o documento, é necessário apresentar:

Certidão de nascimento ou casamento (original ou cópia autenticada);

Comprovante de residência com CEP;

CPF regularizado.

A fotografia é tirada no momento da solicitação.