RG antigo não vai valer mais: saiba como emitir o novo documento de identificação nacional
Nova Carteira de Identidade Nacional unifica o CPF, traz mais segurança e substituirá o RG em todo o país até 2032
O tradicional RG (Registro Geral) deixará de valer em todo o Brasil até 2032, conforme o Decreto nº 10.977/2022.
A partir dessa data, o único documento oficial de identificação será a Carteira de Identidade Nacional (CIN), que unifica o CPF como número único nacional e promete mais segurança e praticidade para os brasileiros.
A nova identidade já está disponível em todo o território nacional, nas versões física e digital, e pode ser acessada diretamente pelo aplicativo gov.br.
Documento padronizado e mais seguro
Lançada em 2022 pelo Governo Federal, a CIN padroniza o modelo de identificação em todo o país, encerrando o antigo sistema em que cada estado emitia um número diferente de RG — o que podia gerar até 27 registros distintos para uma mesma pessoa.
O novo documento traz recursos modernos de segurança, como QR Code e o código internacional MRZ, usado em passaportes.
Essas tecnologias dificultam falsificações e permitem verificar a autenticidade da identidade em poucos segundos.
Outra novidade é o fim da distinção entre nome social e nome civil, tornando o documento mais inclusivo.
Vantagens e prazos de validade
A nova Carteira de Identidade Nacional tem como base o CPF, que passa a ser o único número de identificação válido em todo o país. A mudança simplifica cadastros e reduz o risco de fraudes e duplicidades.
A validade do documento varia conforme a idade:
- 5 anos: para crianças de 0 a 12 anos incompletos;
- 10 anos: para pessoas entre 12 e 60 anos incompletos;
- Validade indeterminada: para quem tem mais de 60 anos.
A CIN pode ser emitida em papel (modelo gratuito) ou em policarbonato, um material mais resistente. Depois de receber o documento físico, o cidadão pode acessar a versão digital no app gov.br, na aba Carteira de Documentos.
A versão digital tem a mesma validade jurídica e pode ser usada pelo celular em qualquer situação oficial.
Custos e gratuidade
A primeira via da CIN é gratuita, conforme a Lei Federal nº 7.116/1983.
Já a segunda via tem custo variável de acordo com o estado:
- São Paulo: R$ 55,53 (isenção para quem declarar pobreza);
- Alagoas: R$ 36,03 (a partir de fevereiro de 2025);
- Rio Grande do Sul: R$ 95,03 (isenção para idosos, vítimas de roubo e pessoas vulneráveis);
- Santa Catarina: valor variável conforme tabela estadual.
A segunda via também é gratuita em situações específicas, como furto com boletim de ocorrência, desastres naturais, desemprego prolongado ou vulnerabilidade social.
Onde emitir a nova identidade
A emissão da CIN é feita pelos Institutos de Identificação Estaduais e pelo Distrito Federal, como o Poupatempo (SP) e os postos da Polícia Civil nas demais regiões. O agendamento deve ser realizado nos sites oficiais de cada estado.
Para solicitar o documento, é necessário apresentar:
- Certidão de nascimento ou casamento (original ou cópia autenticada);
- Comprovante de residência com CEP;
- CPF regularizado.
A fotografia é tirada no momento da solicitação.