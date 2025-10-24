Advogado faz alerta sobre o que todo mundo deveria fazer na hora de abrir uma encomenda

O que especialista propõe não é desconfiança, e sim prevenção

Gabriel Yuri Souto - 24 de outubro de 2025

(Foto: Captura de tela/Redes Sociais)

Antes eram as cartas que chegavam com o suspense de quem nunca sabia ao certo o que encontraria dentro do envelope.

Hoje, o carteiro ganhou a companhia dos entregadores de aplicativos e a expectativa passou a ser por caixas, pacotes e plásticos bolha.

Nessa nova rotina de compras online, a emoção de abrir uma encomenda virou quase um ritual diário.

Só que, junto com a ansiedade, veio também um problema moderno: como provar que aquilo que estava anunciado realmente chegou em perfeito estado?

Foi atento a essa realidade que o advogado trabalhista Leonam Egas decidiu usar seu perfil no Instagram para ensinar algo que todo consumidor deveria aprender, segundo o próprio profissional na rede social.

Em um vídeo que viralizou, ele alerta: grave sempre que for abrir uma encomenda. O conselho pode soar exagerado à primeira vista, mas tem uma razão jurídica bem clara.

Caso haja qualquer avaria no produto, o vídeo serve como prova para solicitação de troca, devolução ou até para uma eventual ação legal.

E, se estiver tudo certo, é só apagar o registro e seguir feliz com a compra, como explicou o advogado em sua publicação, segundo o site do próprio influencer especializado.

A ideia, aparentemente simples, ganhou forte repercussão porque toca em um problema comum a quem compra pela internet: a dificuldade de comprovar que o defeito já existia antes da entrega.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Leonam Egas | Advogado Trabalhista (@leonamegas)

Nos comentários, internautas reforçaram que já utilizam essa prática.

Um usuário escreveu que gravar o processo o salvou quando recebeu itens errados ou danificados, segundo as reações registradas na postagem.

Outro comentou que sempre filma até quando abre lanches, enquanto um terceiro relatou que já ouvir dizer que isso seria má fé, mas destacou não ver sentido nessa afirmação, já que se trata apenas de resguardar direitos.

No fim, o que Leonam Egas propõe não é desconfiança, e sim prevenção.

Em um mundo em que a compra chega antes do arrependimento, registrar cada passo do desembalar pode ser o novo seguro do consumidor digital. Afinal, se a tecnologia agilizou nossas compras, pode também garantir que elas deem certo até o último lacre.

