Homem é preso em Aparecida de Goiânia após ser flagrado abusando do próprio sobrinho de 2 anos

Suspeito tentou fugir, mas foi contido por populares, que o agrediram até a chegada da Polícia Militar

Davi Galvão Davi Galvão -
Tio da criança foi agredido por populares até a chegada da PM. (Foto: Reprodução)
Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) após ter sido flagrado estuprando o próprio sobrinho, de dois anos, em Aparecida de Goiânia. A denúncia partiu da mãe da criança, que contou ter visto o autor no quarto com o garoto, neste domingo (02).

Conforme o relato, diversos membros da família moram no mesmo lote, mas em imóveis separados, no Conjunto Habitacional Madre Germana. Foi de um deles que a mãe da vítima ouviu o choro do pequeno, vindo do barracão do suspeito.

Ela então arrombou a porta da residência, desesperada, onde flagrou os dois sozinhos, na cama.

De acordo com o relato, o tio do menor encontrava-se em uma posição indicando estar acontecendo relações sexuais com o sobrinho, que estava nu e continuava a chorar, com a presença de sangue na boca.

Desesperada, a mãe pegou o filho nos braços e correu para fora, momento em que o agressor ainda tentou atacá-la com um alicate, sem conseguir atingi-la.

O homem tentou fugir, mas foi alcançado e agredido por outros moradores, que o imobilizaram até a chegada da PM.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram o suspeito já contido e ferido. Ele recebeu voz de prisão e foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de corpo de delito.

A mãe e a criança também foram encaminhadas para exames periciais.

Às autoridades, ela disse acreditar que o suspeito tinha todas as intenções de consumar o estupro, tal qual já teria cometido com ela própria quando era mais nova.

O caso foi registrado na delegacia de polícia da região, onde o homem foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável e ameaça no contexto de violência doméstica.

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

