Homem é preso em Aparecida de Goiânia após ser flagrado abusando do próprio sobrinho de 2 anos

Suspeito tentou fugir, mas foi contido por populares, que o agrediram até a chegada da Polícia Militar

Davi Galvão - 03 de novembro de 2025

Tio da criança foi agredido por populares até a chegada da PM. (Foto: Reprodução)

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) após ter sido flagrado estuprando o próprio sobrinho, de dois anos, em Aparecida de Goiânia. A denúncia partiu da mãe da criança, que contou ter visto o autor no quarto com o garoto, neste domingo (02).

Conforme o relato, diversos membros da família moram no mesmo lote, mas em imóveis separados, no Conjunto Habitacional Madre Germana. Foi de um deles que a mãe da vítima ouviu o choro do pequeno, vindo do barracão do suspeito.

Ela então arrombou a porta da residência, desesperada, onde flagrou os dois sozinhos, na cama.

De acordo com o relato, o tio do menor encontrava-se em uma posição indicando estar acontecendo relações sexuais com o sobrinho, que estava nu e continuava a chorar, com a presença de sangue na boca.

Desesperada, a mãe pegou o filho nos braços e correu para fora, momento em que o agressor ainda tentou atacá-la com um alicate, sem conseguir atingi-la.

O homem tentou fugir, mas foi alcançado e agredido por outros moradores, que o imobilizaram até a chegada da PM.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram o suspeito já contido e ferido. Ele recebeu voz de prisão e foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de corpo de delito.

A mãe e a criança também foram encaminhadas para exames periciais.

Às autoridades, ela disse acreditar que o suspeito tinha todas as intenções de consumar o estupro, tal qual já teria cometido com ela própria quando era mais nova.

O caso foi registrado na delegacia de polícia da região, onde o homem foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável e ameaça no contexto de violência doméstica.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Aparecida de Goiânia!