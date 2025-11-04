Policiais militares de Goiás são afastados em ação contra corrupção e lavagem de dinheiro

Operação foi deflagrada após informações repassadas pela própria PMGO, indicando envolvimento dos agentes públicos nas práticas criminosas

Augusto Araújo - 04 de novembro de 2025

Imagem ilustrativa de cédulas de dinheiro. (Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) e a Polícia Militar de Goiás (PMGO) deflagraram, nesta terça-feira (04), a Operação Scutum, com o objetivo de desarticular um grupo composto por policiais militares e outros envolvidos em uma série de crimes.

Dentre os delitos, existe a suspeita de corrupção passiva, facilitação de contrabando e descaminho, lavagem de dinheiro, agiotagem, extorsão e formação de quadrilha.

Ao todo, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, sendo 16 na cidade de Mineiros e um em Londrina (PR).

As ordens judiciais também atingiram empresas que, segundo as investigações, teriam sido utilizadas para movimentar valores ilícitos.

Além disso, a Justiça Federal determinou o afastamento cautelar de cinco policiais militares de suas funções.

De acordo com a FICCO, a investigação teve início a partir de informações repassadas pela própria PMGO, que apontou indícios de envolvimento de agentes públicos em práticas criminosas.

Entre as condutas investigadas estão cooptação e desvio de cargas ilegais, revenda de produtos contrabandeados e uso de empresas de fachada e “laranjas” para ocultar dinheiro obtido de forma ilícita.

As apurações também revelaram movimentações financeiras incompatíveis com os rendimentos declarados pelos investigado.

Além disso, os investigadores identificaram transações bancárias suspeitas entre os integrantes do grupo, o que reforça a hipótese de um esquema estruturado de agiotagem e lavagem de dinheiro.

A FICCO/GO é composta pela Polícia Federal (PF), Polícia Penal Federal (SENAPPEN), Polícia Penal do Distrito Federal (PPDF), Polícia Militar de Goiás (PMGO) e Polícia Civil de Goiás (PCGO).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!