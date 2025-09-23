8 pessoas da mesma família são presas em Goiânia por chefiar esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
Também foram sequestrados e bloqueados bens e valores que somam mais de R$ 4 milhões
Oito pessoas da mesma família foram presas pela Polícia Civil (PC) suspeitas de comandarem um esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Goiânia.
As prisões fazem parte da segunda fase da operação “Car Wash”, deflagrada nesta terça-feira (23), por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc).
Além dos mandados de prisão temporária, foram cumpridos outros 12 de busca e apreensão em endereços da capital.
Também foram sequestrados e bloqueados bens e valores da família que somam mais de R$ 4 milhões.
Mais informações a respeito do caso serão divulgadas pelas autoridades ao longo desta terça-feira (23).
