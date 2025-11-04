Time de Handebol de Anápolis conquista prata histórica na final do Campeonato Goiano

Equipe alcançou trouxe título prateado para cidade após campanha invicta nas etapas anteriores da competição

Magno Oliver - 04 de novembro de 2025

(Foto: Divulgação)

Fizeram história! A forte e renovada equipe de Handebol de Anápolis, o Handesfa, voou alto nesta reta final de ano e conquistou o título de vice-campeão do Campeonato Goiano de Handebol 2025 no naipe masculino adulto. Foram duas etapas ao longo do ano e o famoso Final Four entre as melhores classificadas, neste início de mês.

A arena do duelo final entre as quatro melhores foi a cidade de Rio Verde que sediou entre os dias 31/10 e 02/11 (sexta-feira até domingo) as disputas decisivas. As partidas do Final Four aconteceram no Ginásio Módulo Esportivo e no CIE (Lazão).

O ouro só não chegou por detalhe para o time anapolino, que foi vencido na final pela experiente equipe de Rio Verde (AERV) e acabou levando a prata para casa. O placar final ficou AERV 56 X 23 Handesfa.

Em entrevista ao Portal 6, a Federação Goiana de Handebol(FGHB) reforçou a importância da disputa do Campeonato Goiano em etapas distanciadas para as equipes e celebra o aumento no número de cidades do entorno do estado participantes competindo em alto nível.

Segundo a FGHB, foram 10 categorias disputando o mais alto lugar no pódio, com cinco para cada naipe (masculino e feminino).

A cidade de Inhumas sediou em março deste ano a primeira fase. A equipe do Handesfa (Anápolis) liderou o torneio masculino adulto com 100% de aproveitamento. Já a segunda etapa aconteceu em Catalão, em setembro, e o Final Four de fechamento com as melhores no final de outubro.

Em comemoração à marca histórica alcançada, a equipe de Anápolis celebrou o título e a conquista da medalha de prata em suas redes.

“A família Handesfa encerra o Campeonato Goiano de Handebol 2025 com o coração cheio de orgulho, conquistando o vice-campeonato após uma trajetória marcada por desafios, luta e muita superação”, diz o texto.

“Foram jogos intensos, emocionantes e esse título representa crescimento, amadurecimento e a certeza de que estamos no caminho certo. Somos vice-campeões Goianos e nos prepararemos pra um futuro ainda melhor!”, complementa.

“Agradecimento especial a quem esteve conosco em cada passo dessa jornada: atletas, comissão técnica, familiares, torcedores e nossos parceiros que acreditam e fazem parte dessa caminhada.”, finaliza a postagem.

Confira mais detalhes:

