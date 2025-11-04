Time de Handebol de Anápolis conquista prata histórica na final do Campeonato Goiano

Equipe alcançou trouxe título prateado para cidade após campanha invicta nas etapas anteriores da competição

Magno Oliver Magno Oliver -
Time de Handebol de Anápolis conquista prata histórica na final do Campeonato Goiano
(Foto: Divulgação)

Fizeram história! A forte e renovada equipe de Handebol de Anápolis, o Handesfa, voou alto nesta reta final de ano e conquistou o título de vice-campeão do Campeonato Goiano de Handebol 2025 no naipe masculino adulto. Foram duas etapas ao longo do ano e o famoso Final Four entre as melhores classificadas, neste início de mês.

A arena do duelo final entre as quatro melhores foi a cidade de Rio Verde que sediou entre os dias 31/10 e 02/11 (sexta-feira até domingo) as disputas decisivas. As partidas do Final Four aconteceram no Ginásio Módulo Esportivo e no CIE (Lazão).

O ouro só não chegou por detalhe para o time anapolino, que foi vencido na final pela experiente equipe de Rio Verde (AERV) e acabou levando a prata para casa. O placar final ficou AERV 56 X 23 Handesfa.

Leia também

Em entrevista ao Portal 6, a Federação Goiana de Handebol(FGHB) reforçou a importância da disputa do Campeonato Goiano em etapas distanciadas para as equipes e celebra o aumento no número de cidades do entorno do estado participantes competindo em alto nível.

Segundo a FGHB, foram 10 categorias disputando o mais alto lugar no pódio, com cinco para cada naipe (masculino e feminino).

A cidade de Inhumas sediou em março deste ano a primeira fase. A equipe do Handesfa (Anápolis) liderou o torneio masculino adulto com 100% de aproveitamento. Já a segunda etapa aconteceu em Catalão, em setembro, e o Final Four de fechamento com as melhores no final de outubro.

(Foto: Divulgação)

Em comemoração à marca histórica alcançada, a equipe de Anápolis celebrou o título e a conquista da medalha de prata em suas redes.

“A família Handesfa encerra o Campeonato Goiano de Handebol 2025 com o coração cheio de orgulho, conquistando o vice-campeonato após uma trajetória marcada por desafios, luta e muita superação”, diz o texto.

“Foram jogos intensos, emocionantes e esse título representa crescimento, amadurecimento e a certeza de que estamos no caminho certo. Somos vice-campeões Goianos e nos prepararemos pra um futuro ainda melhor!”, complementa.

“Agradecimento especial a quem esteve conosco em cada passo dessa jornada: atletas, comissão técnica, familiares, torcedores e nossos parceiros que acreditam e fazem parte dessa caminhada.”, finaliza a postagem.

Confira mais detalhes:

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Handesfa Clube 🦅 (@handesfaclube)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!

Magno Oliver

Magno Oliver

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Escreve para o Portal 6 desde julho de 2023.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias