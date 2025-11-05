Colisão entre carretas deixa um morto em trecho da BR-080 no interior de Goiás

Informações preliminares apontam que vítima fatal morreu ainda no local, enquanto outro envolvido sofreu ferimentos moderados

Da Redação - 05 de novembro de 2025

Imagem ilustrativa de acidente envolvendo carreta. (Foto: Reprodução/PRF)

Uma pessoa morreu após um grave acidente na tarde desta quarta-feira (05), na zona rural de Estrela do Norte, no Norte de Goiás.

A ocorrência envolveu a colisão frontal entre duas carretas em um trecho da BR-080.

De acordo com informações preliminares, uma das vítimas foi encontrada sem vida no local.

Outra pessoa, em estado moderado, foi socorrida e encaminhada para atendimento médico. As identidades dos motoristas ainda não foram confirmadas.

As polícia Rodoviária Federal (PRF), Civil (PC) e a Polícia Científica foram acionadas para realizar os procedimentos de praxe, incluindo a perícia no local e a remoção do corpo. As causas do acidente ainda serão investigadas.

