Colisão entre carretas deixa um morto em trecho da BR-080 no interior de Goiás
Informações preliminares apontam que vítima fatal morreu ainda no local, enquanto outro envolvido sofreu ferimentos moderados
Uma pessoa morreu após um grave acidente na tarde desta quarta-feira (05), na zona rural de Estrela do Norte, no Norte de Goiás.
A ocorrência envolveu a colisão frontal entre duas carretas em um trecho da BR-080.
De acordo com informações preliminares, uma das vítimas foi encontrada sem vida no local.
Outra pessoa, em estado moderado, foi socorrida e encaminhada para atendimento médico. As identidades dos motoristas ainda não foram confirmadas.
As polícia Rodoviária Federal (PRF), Civil (PC) e a Polícia Científica foram acionadas para realizar os procedimentos de praxe, incluindo a perícia no local e a remoção do corpo. As causas do acidente ainda serão investigadas.
Mais informações a qualquer instante.
