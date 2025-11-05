Constat completa 60 anos em Anápolis: com festa, churrasco e promoções imperdíveis

Comemoração marca também o novo momento da loja, que passa por um processo de modernização sem abrir mão da essência

Gabriella Licia - 05 de novembro de 2025

Constat comemora 60 anos. (Foto: Divulgação)

Neste mês de novembro, a loja mais antiga de Anápolis no segmento de materiais de construção e acabamento completa 60 anos de história.

Fundada em 1964, a Constat atravessou gerações mantendo o compromisso com a qualidade e a confiança que a tornaram referência na cidade.

Para celebrar seis décadas de tradição, a empresa está preparando uma grande festa neste sábado (08), na loja localizada na Avenida Pedro Ludovico, nº 1678, no Parque das Nações, em frente à antiga Pecuária.

O evento promete reunir clientes, amigos e parceiros em um clima de comemoração, com churrasco à vontade, chopp gelado e muitas promoções exclusivas.

Entre os destaques, estão os pisos com preço de fábrica e uma seleção especial de produtos em oferta durante o dia.

A comemoração marca também o novo momento da Constat, que passa por um processo de modernização sem abrir mão da essência que a consolidou como uma das empresas mais tradicionais de Anápolis.

Mais do que uma celebração, o aniversário de 60 anos da Constat reforça a história de uma marca que cresceu junto com a cidade e continua evoluindo, de geração em geração.