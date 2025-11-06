Saraiva Veículos celebra 1 ano com mega Feirão 365 e ofertas imperdíveis em Anápolis

Comprometida em oferecer o melhor aos consumidores, a Saraiva trabalha com todos os bancos, disponibilizando ainda taxas reduzidas

Publieditorial Publieditorial -
Saraiva Veículos celebra 1 ano com mega Feirão 365 e ofertas imperdíveis em Anápolis
(Foto: Divulgação)

Com mais de 300 veículos em estoque, três pátios lotados e as melhores taxas do mercado, a Saraiva Veículos completa um ano com um presente especial para os clientes: o mega Feirão 365.

O feirão acontece nesta sexta (07), sábado (08) e domingo (09), e você pode realizar o sonho do carro novo com a oportunidade de garantir vantagens exclusivas.

O Feirão 365 contará com diversos benefícios, como: bônus especial de até R$ 2.000 para clientes de outros estados; indicação premiada — podendo ganhar até R$ 1.000 no PIX —; troca de óleo e filtro; tanque cheio; adesão de seguro grátis; 1ª parcela do IPVA 2026 por conta da Saraiva; garantia via Recompra (98% da FIPE); polimento profissional; transferência grátis; primeira parcela do financiamento só depois do Carnaval e muito mais.

Leia também

E não para por aí: o evento ainda contará com a presença do maior lojista de carros do Brasil, Daniel Ribeiro, dono da DSM Multimarcas de Curitiba, que estará reforçando as negociações e garantindo as melhores condições para os clientes.

Comprometida em oferecer o melhor aos consumidores, a Saraiva trabalha com todos os bancos, disponibilizando ainda taxas reduzidas.

O feirão será realizado na Avenida Minas Gerais, nº 38, Lt. 05, no bairro Jundiaí (antigo Rápido).

Saraiva Veículos ….
Saraiva Veículos…
Saraiva Veículos..
Saraiva Veículos.
Saraiva Veículos ….
Saraiva Veículos…
Saraiva Veículos..
Saraiva Veículos.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias de Goiás!

Publieditorial

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade

+ Notícias