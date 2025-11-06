Saraiva Veículos celebra 1 ano com mega Feirão 365 e ofertas imperdíveis em Anápolis

Publieditorial - 06 de novembro de 2025

(Foto: Divulgação)

Com mais de 300 veículos em estoque, três pátios lotados e as melhores taxas do mercado, a Saraiva Veículos completa um ano com um presente especial para os clientes: o mega Feirão 365.

O feirão acontece nesta sexta (07), sábado (08) e domingo (09), e você pode realizar o sonho do carro novo com a oportunidade de garantir vantagens exclusivas.

O Feirão 365 contará com diversos benefícios, como: bônus especial de até R$ 2.000 para clientes de outros estados; indicação premiada — podendo ganhar até R$ 1.000 no PIX —; troca de óleo e filtro; tanque cheio; adesão de seguro grátis; 1ª parcela do IPVA 2026 por conta da Saraiva; garantia via Recompra (98% da FIPE); polimento profissional; transferência grátis; primeira parcela do financiamento só depois do Carnaval e muito mais.

E não para por aí: o evento ainda contará com a presença do maior lojista de carros do Brasil, Daniel Ribeiro, dono da DSM Multimarcas de Curitiba, que estará reforçando as negociações e garantindo as melhores condições para os clientes.

Comprometida em oferecer o melhor aos consumidores, a Saraiva trabalha com todos os bancos, disponibilizando ainda taxas reduzidas.

O feirão será realizado na Avenida Minas Gerais, nº 38, Lt. 05, no bairro Jundiaí (antigo Rápido).

