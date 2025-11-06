Venvanse: a função e os prós e contras do medicamento com grande uso no momento

Remédio é amplamente utilizado no tratamento de TDAH e compulsão alimentar, mas exige cuidado devido aos efeitos e riscos associados

Gabriel Yuri Souto - 06 de novembro de 2025

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

O Venvanse é um medicamento que tem ganhado grande destaque nos últimos anos, especialmente entre pessoas diagnosticadas com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).

Seu princípio ativo, a lisdexanfetamina, atua estimulando o sistema nervoso central e ajudando a regular substâncias químicas relacionadas à atenção e ao controle dos impulsos.

Indicações e funcionamento

O remédio é indicado principalmente para o tratamento do TDAH em crianças a partir de 6 anos, adolescentes e adultos, além de ser aprovado para o Transtorno de Compulsão Alimentar (TCA) em maiores de 18 anos.

Após a ingestão, o organismo converte a lisdexanfetamina em dextroanfetamina, que aumenta a liberação de dopamina e noradrenalina — neurotransmissores que melhoram a concentração, o foco e o controle comportamental.

Os efeitos costumam surgir entre uma e duas horas após o uso.

Benefícios do uso

Entre os principais benefícios do Venvanse estão a melhora da atenção, a redução da impulsividade e o aumento da capacidade de concentração.

Em pacientes com compulsão alimentar, o medicamento pode diminuir significativamente a frequência dos episódios de ingestão exagerada de comida.

Outro ponto positivo é o uso diário único, geralmente pela manhã, o que facilita a adesão ao tratamento e reduz o risco de esquecimento de doses.

Efeitos colaterais e riscos

Por se tratar de um estimulante, o Venvanse pode causar efeitos colaterais como insônia, perda de apetite, dor de cabeça, boca seca, ansiedade e náuseas.

Em casos mais graves, há relatos de aumento da pressão arterial, aceleração dos batimentos cardíacos e risco cardiovascular, principalmente em pessoas com histórico de doenças do coração ou hipertensão.

O medicamento também exige atenção quanto ao potencial de abuso e dependência, especialmente quando usado fora das indicações médicas — como para aumentar o desempenho nos estudos, melhorar o foco no trabalho ou auxiliar no emagrecimento.

Essas práticas são consideradas perigosas e contraindicadas pelos especialistas.

Contraindicações e precauções

O Venvanse não deve ser usado por pessoas com problemas cardíacos, hipertireoidismo, glaucoma, hipertensão moderada a grave ou por quem tenha usado antidepressivos do tipo IMAO nas últimas duas semanas.

O uso também não é indicado para crianças menores de 6 anos nem para adolescentes com compulsão alimentar, já que a eficácia e a segurança nessas faixas etárias ainda não foram comprovadas.

Fique em alerta!

Quando utilizado corretamente e sob acompanhamento médico, o Venvanse pode trazer grandes benefícios terapêuticos, especialmente para pacientes com TDAH ou compulsão alimentar.

No entanto, é fundamental entender que se trata de um medicamento controlado, com efeitos significativos sobre o sistema nervoso.

O uso deve sempre ser prescrito e monitorado por um profissional de saúde, considerando o equilíbrio entre os resultados esperados e os possíveis riscos.

Automedicação e uso recreativo são práticas que podem trazer sérios prejuízos à saúde física e mental.