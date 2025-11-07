Apostadores goianos levam bolada em Mega-Sena com prêmio de R$ 48 milhões

Próximo sorteio será realizado neste sábado (08), com prêmio estimado em R$ 55 milhões

Davi Galvão - 07 de novembro de 2025

Cartelas da Mega-Sena. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo)

Apesar de nenhuma aposta ter conseguido cravar as seis dezenas do concurso da Mega-Sena 2937, realizado nesta quinta-feira (07), seis goianos de muita sorte garantiram parte do prêmio principal ao acertarem cinco das combinações.

Os números sorteados foram 12 – 17 – 26 – 34 – 44 – 52 e o montante estava avaliado em R$ 48 milhões.

Dos cinco jogos goianos vencedores, três foram feitos em Goiânia, um em Padre Bernardo e o último em Porteira.

Todas as apostas foram feitas no formato simples, isto é, sem ser bolão, com exceção da de Padre Bernardo, dividida em oito cotas.

Apesar disso, todas renderam o mesmo valor de R$ 32.512,40.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Mega-Sena, de número 2938, será realizado neste sábado (08), com prêmio estimado em R$ 55 milhões.

Para concorrer ao concurso, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou site Loterias Online também está disponível.

Uma das loterias mais populares do Brasil, na Mega Sena você marca entre 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis na cartela e fatura prêmio se acertar 6, 5 ou 4.

Entretanto, os valores dos prêmios variam de acordo com o acumulado. Com sorteios realizados regularmente às quartas e sábados, sempre às 20h, a aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!