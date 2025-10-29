6 carnes que ficam muito mais gostosas quando feitas na Air Fryer, segundo chefs

Descubra quais cortes surpreendem quando preparados com ar quente e zero óleo

Magno Oliver Magno Oliver -
6 carnes que ficam muito mais gostosas quando feitas na Air Fryer, segundo chefs
(Foto: Reprodução/YouTube)

A air fryer se tornou um dos equipamentos mais versáteis da cozinha moderna, principalmente para preparar bons cortes de carne. O que começou como alternativa para frituras sem óleo acabou conquistando também o mundo das carnes.

Os chefs de cozinha explicam que alguns cortes ganham textura crocante por fora e suculência por dentro, atingindo o ponto ideal sem esforço e com muito menos gordura.

6 carnes que ficam muito mais gostosas quando feitas na Air Fryer, segundo chefs

1. Fraldinha

Por ter fibras longas e boa quantidade de gordura natural, a fraldinha é uma carne que fica extremamente macia e saborosa no aparelho. A air fryer sela bem a superfície, mantendo o suco interno e as fibras bem macias.

Publicidade
Leia também

2. Meio da asa de frango

Clássica dos botecos, o meio da asinha do frango fica bem douradinha e crocante por fora sem precisar de óleo. O ar quente realça o tempero e conserva a suculência. Numa boa marinada, o resultado fica excelente.

3. Bisteca suína

Outro corte de carne queridinho dos brasileiros. A bisteca ganha textura crocante e sabor bem marcante na air fryer. Os chefs recomendam marinar antes para realçar o aroma e evitar que resseque. Com um bom acompanhamento, ela é sucesso em qualquer cozinha.

4. Picanha

Quem pensa que ela só presta na churrasqueira se engana. Mesmo em porções menores, o resultado impressiona. A gordura derrete lentamente, deixando a carne macia e com aquele sabor de churrasco. Não esquece do seu tempero para dar o toque especial.

5. Alcatra

Ela é macia, suculenta e ideal para quem busca uma carne mais magra na fritadeira sem óleo. Na air fryer, a peça fica bem douradinha por fora e com o interior no ponto certo.

6. Costelinha de porco

Muito boa para almoços de domingo pela praticidade. A costelinha é uma das favoritas dos chefs de restaurante. Fica caramelizada, com casquinha crocante e interior desmanchando, especialmente quando temperada com mel e mostarda.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!

Magno Oliver

Magno Oliver

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Escreve para o Portal 6 desde julho de 2023.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias