6 carnes que ficam muito mais gostosas quando feitas na Air Fryer, segundo chefs
Descubra quais cortes surpreendem quando preparados com ar quente e zero óleo
A air fryer se tornou um dos equipamentos mais versáteis da cozinha moderna, principalmente para preparar bons cortes de carne. O que começou como alternativa para frituras sem óleo acabou conquistando também o mundo das carnes.
Os chefs de cozinha explicam que alguns cortes ganham textura crocante por fora e suculência por dentro, atingindo o ponto ideal sem esforço e com muito menos gordura.
1. Fraldinha
Por ter fibras longas e boa quantidade de gordura natural, a fraldinha é uma carne que fica extremamente macia e saborosa no aparelho. A air fryer sela bem a superfície, mantendo o suco interno e as fibras bem macias.
2. Meio da asa de frango
Clássica dos botecos, o meio da asinha do frango fica bem douradinha e crocante por fora sem precisar de óleo. O ar quente realça o tempero e conserva a suculência. Numa boa marinada, o resultado fica excelente.
3. Bisteca suína
Outro corte de carne queridinho dos brasileiros. A bisteca ganha textura crocante e sabor bem marcante na air fryer. Os chefs recomendam marinar antes para realçar o aroma e evitar que resseque. Com um bom acompanhamento, ela é sucesso em qualquer cozinha.
4. Picanha
Quem pensa que ela só presta na churrasqueira se engana. Mesmo em porções menores, o resultado impressiona. A gordura derrete lentamente, deixando a carne macia e com aquele sabor de churrasco. Não esquece do seu tempero para dar o toque especial.
5. Alcatra
Ela é macia, suculenta e ideal para quem busca uma carne mais magra na fritadeira sem óleo. Na air fryer, a peça fica bem douradinha por fora e com o interior no ponto certo.
6. Costelinha de porco
Muito boa para almoços de domingo pela praticidade. A costelinha é uma das favoritas dos chefs de restaurante. Fica caramelizada, com casquinha crocante e interior desmanchando, especialmente quando temperada com mel e mostarda.
