Cobrança de R$ 500 vira pancadaria com 7 homens e final inesperado em Aparecida de Goiânia

Pai da vítima precisou ser encaminhado ao hospital devido aos ferimentos de quando foi socorrer o filho

Davi Galvão - 07 de novembro de 2025

Imagem ilustrativa de viatura da Polícia Militar. (Foto: Reprodução)

Um grupo de sete homens protagonizou uma cena de violência com final inesperado na noite desta quinta-feira (06) em Aparecida de Goiânia. Os suspeitos foram até uma residência da vítima para cobrar uma dívida, chegando a agredir violentamente o devedor e o pai dele.

Porém, ao final, após uma briga generalizada, tiveram que empurrar o carro para fugir e um dos agressores procurou até mesmo uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para cuidar dos ferimentos, quando acabou sendo preso.

A reportagem apurou que todo o desentendimento teria sido motivado por uma dívida de aproximadamente R$ 500, contraída pela esposa da vítima.

Por conta de um suposto atraso no pagamento, os suspeitos foram até a residência do jovem, no bairro Cidade Vera Cruz, chegando em um Fiat Sena e uma Toyota Hilux.

Segundo o relato dele, os agiotas invadiram o imóvel portando facas, ripas de madeira e um revólver calibre .38.

Durante o embate, o pai do devedor, de 51 anos, tentou ajudar o filho, com ambos reagindo às agressões.

Em determinado momento, os autores, alguns feridos, decidiram fugir do local, mas, no desespero, acabaram colidindo o Fiat Siena em outro veículo que passava pela via. Assim, tentaram empurrar o veículo e, sem sucesso, optaram por abandoná-lo no local.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e, no momento que chegou, o pai da vítima já havia sido levado ao hospital dado a gravidade dos ferimentos.

O devedor ainda estava no local, com diversas escoriações e lesões, mas foi capaz de relatar o caso às autoridades.

Diante das informações, o serviço de inteligência da PM localizou um dos suspeitos, que confessou o crime bem como apontou que um dos comparsas estava na UPA de Senador Canedo, recebendo atendimento médico.

Assim, os policiais foram até a unidade e todos os presentes foram conduzidos até a delegacia, onde ficaram à disposição do Judiciário.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil (PC).

