Conheça a cidade goiana que já foi cartão-postal e ajudou artista a ser reconhecida internacionalmente

Município passa a integrar o Mapa do Turismo de Goiás, tendo a história e as contribuições reconhecidas para o cenário estadual

Natália Sezil - 07 de novembro de 2025

Vista aérea de Mossâmedes. (Foto: Câmara Municipal de Mossâmedes)

Cidade tranquila, com intenso ecoturismo e cultura regional marcante. É esse o perfil da pequena Mossâmedes, mais novo município que passa a integrar o Mapa do Turismo de Goiás.

Localizada no Centro goiano e na Região do Ouro, a cidade é lar de 4.626 pessoas, que vivem entre patrimônios históricos e vestígios de grandes nomes do estado.

É em Mossâmedes que fica, por exemplo, o areial da Serra Dourada usado por Goiandira do Couto. A matéria-prima, originada de pedras trituradas, logo viraria uma técnica exclusiva, rendendo reconhecimento internacional.

Natural de Catalão, Goiandira se mudou para a Cidade de Goiás ainda muito nova e se tornou amiga de Cora Coralina. A primeira premiação veio aos 16 anos de idade, mas foi somente aos 52 que desenvolveu a nova arte.

Outro aspecto do Parque Estadual da Serra Dourada que chama atenção em Mossâmedes são os vestígios da Pedra Goiana: um enorme bloco de pedra de aproximadamente 50 toneladas que desperta a curiosidade ao se equilibrar sobre duas outras rochas menores.

A cena virou cartão-postal, e atraiu diversos turistas que subiam ali para tirar fotos e confirmar, com os próprios olhos, o equilíbrio curioso. Apesar disso, a Pedra Goiana acabou sendo derrubada.

A cidade ainda reúne outros atrativos: a Reserva Biológica da Universidade Federal de Goiás (UFG), áreas de vegetação endêmica com pau-papel (uma planta nativa do Cerrado) e a Igreja São José de Mossâmedes (patrimônio do século XVIII) também foram decisivos para que integrasse o Mapa do Turismo.

Com o novo título, o município passa a ter mais visibilidade e consegue acessar políticas públicas específicas para o desenvolvimento da área.

