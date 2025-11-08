Brasil tem dois hotéis na lista dos 50 melhores do mundo; veja onde eles ficam

Ranking internacional destaca ícones da hotelaria brasileira

Gabriel Yuri Souto - 08 de novembro de 2025

(Foto: Divulgação)

Há mais de um século, viajar era um luxo reservado a poucos — e a experiência de hospedagem, muitas vezes, se resumia a pensões simples que ofereciam abrigo, mas não exatamente conforto. Com o avanço do turismo global, especialmente a partir da segunda metade do século 20, hotéis passaram a desempenhar um papel que vai muito além de uma cama e um chuveiro: tornaram-se símbolos de status, guardiões de histórias e vitrines culturais de seus países. É nesse cenário que rankings internacionais passaram a nascer e hoje movimentam a indústria como verdadeiros termômetros de excelência.

Entre eles, um dos mais aguardados é o The World’s 50 Best Hotels, publicação da 50 Best que, segundo o próprio site oficial, reúne votos de especialistas, jornalistas, empresários e profissionais da hospitalidade em diferentes continentes. A lista de 2025, divulgada na última quinta-feira (30), trouxe uma surpresa que reforça a força do Brasil no mapa mundial do turismo: dois hotéis nacionais figuram entre os melhores do planeta.

O primeiro deles dispensa apresentações. O Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, alcançou a 11ª posição. Segundo a 50 Best, o hotel — inaugurado em 1923 e administrado pelo grupo Belmond — mantém relevância histórica e excelência contemporânea, desde sua fachada em estilo art déco até seus restaurantes premiados. O local já recebeu chefes de Estado, astros de Hollywood e tornou-se cenário de eventos culturais emblemáticos, reforçando sua condição de patrimônio vivo da hotelaria brasileira.

A segunda presença nacional é o Rosewood São Paulo, que aparece na 24ª colocação. De acordo com a 50 Best e reportagens de veículos como Travel + Leisure e Condé Nast Traveler, o hotel é reconhecido pela fusão entre arquitetura contemporânea e elementos históricos da capital paulista. Instalado no antigo complexo da Matarazzo, o projeto reúne jardins verticais, obras de arte e um design assinado por nomes como Philippe Starck, consolidando-se como um dos empreendimentos mais sofisticados do país.

A presença dupla do Brasil no ranking não apenas confirma a qualidade da hotelaria nacional, como também reforça o potencial turístico do país em um momento de retomada e expansão do setor, apontado em relatórios da Embratur e da Organização Mundial do Turismo. Entre tradição centenária e inovação arquitetônica, os hotéis brasileiros mostram que excelência também fala português — e continua chamando a atenção do mundo.

