A cidade brasileira que mais parece o Japão pela limpeza e disciplina dos moradores

Não se trata apenas de um munícipio limpo, mas de uma comunidade consciente

Pedro Ribeiro - 09 de novembro de 2025

(Foto: Divulgação/Prefeitura de Marau)

Você sabia que existe uma cidade brasileira que se tornou exemplo de limpeza, organização e consciência coletiva, a ponto de ser comparada ao Japão?

Pois é, enquanto muitos associam a disciplina e o senso de responsabilidade ao povo japonês, essa cidade do interior do Brasil vem mostrando que é possível adotar os mesmos valores por aqui.

A cidade brasileira que mais parece o Japão pela limpeza e disciplina dos moradores

O nome dela é Marau, um município localizado no interior do Rio Grande do Sul.

De acordo com o Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana, divulgado pelo Sindicato Nacional das Empresas de Limpeza Urbana (Selurb) em parceria com a PwC Brasil, essa cidade brasileira alcançou o primeiro lugar no ranking nacional de gestão de resíduos sólidos.

O índice avalia o desempenho das cidades com base nas diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).

Marau atingiu nota 0,827 — em uma escala que vai de 0 a 1, quanto mais próximo do 1, melhor o resultado.

Esse número reflete não apenas o trabalho da prefeitura, mas também o comprometimento dos moradores com a preservação do meio ambiente e a limpeza urbana.

Planejamento e conscientização fazem a diferença

Segundo o prefeito Iura Kurtz, esse resultado é fruto de um esforço coletivo.

A administração municipal readequou contratos de coleta de lixo, reduziu custos e ampliou a eficiência do serviço.

Desde 2017, a cidade economiza cerca de R$ 100 mil por mês, ao mesmo tempo em que conseguiu aumentar a cobertura de coleta e reciclagem.

O secretário Nego Vedana também destacou que a criação de um novo cronograma para a coleta de entulhos ajudou a tornar o processo mais eficiente e sustentável.

Essas ações não apenas mantiveram a cidade limpa, mas também incentivaram os moradores a participarem ativamente do cuidado com os espaços públicos.

Um exemplo que lembra o Japão

O que mais chama atenção em Marau é a cultura de limpeza e disciplina que lembra o Japão.

No país asiático, é comum que as pessoas guardem o próprio lixo até encontrar o local certo para descarte, já que há poucas lixeiras públicas.

Esse comportamento nasce do senso de responsabilidade individual e respeito ao coletivo.

Em Marau, essa mentalidade também é visível. Os moradores se preocupam em manter ruas, praças e calçadas limpas, entendendo que o espaço público pertence a todos.

Esse hábito de colaboração e consciência ambiental é o que faz da cidade brasileira um exemplo de sustentabilidade e cidadania.

Um modelo para o futuro

O sucesso de Marau mostra que a mudança começa com pequenas atitudes.

Separar o lixo, respeitar os horários de coleta e evitar o descarte incorreto já são passos importantes para transformar qualquer cidade.

A experiência desse município gaúcho reforça que o Brasil pode, sim, seguir o exemplo japonês de limpeza e disciplina — basta engajamento e vontade de fazer diferente.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!