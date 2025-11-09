A cidade brasileira que mais parece o Japão pela limpeza e disciplina dos moradores
Não se trata apenas de um munícipio limpo, mas de uma comunidade consciente
Você sabia que existe uma cidade brasileira que se tornou exemplo de limpeza, organização e consciência coletiva, a ponto de ser comparada ao Japão?
Pois é, enquanto muitos associam a disciplina e o senso de responsabilidade ao povo japonês, essa cidade do interior do Brasil vem mostrando que é possível adotar os mesmos valores por aqui.
O nome dela é Marau, um município localizado no interior do Rio Grande do Sul.
De acordo com o Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana, divulgado pelo Sindicato Nacional das Empresas de Limpeza Urbana (Selurb) em parceria com a PwC Brasil, essa cidade brasileira alcançou o primeiro lugar no ranking nacional de gestão de resíduos sólidos.
O índice avalia o desempenho das cidades com base nas diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).
Marau atingiu nota 0,827 — em uma escala que vai de 0 a 1, quanto mais próximo do 1, melhor o resultado.
Esse número reflete não apenas o trabalho da prefeitura, mas também o comprometimento dos moradores com a preservação do meio ambiente e a limpeza urbana.
Planejamento e conscientização fazem a diferença
Segundo o prefeito Iura Kurtz, esse resultado é fruto de um esforço coletivo.
A administração municipal readequou contratos de coleta de lixo, reduziu custos e ampliou a eficiência do serviço.
Desde 2017, a cidade economiza cerca de R$ 100 mil por mês, ao mesmo tempo em que conseguiu aumentar a cobertura de coleta e reciclagem.
O secretário Nego Vedana também destacou que a criação de um novo cronograma para a coleta de entulhos ajudou a tornar o processo mais eficiente e sustentável.
Essas ações não apenas mantiveram a cidade limpa, mas também incentivaram os moradores a participarem ativamente do cuidado com os espaços públicos.
Um exemplo que lembra o Japão
O que mais chama atenção em Marau é a cultura de limpeza e disciplina que lembra o Japão.
No país asiático, é comum que as pessoas guardem o próprio lixo até encontrar o local certo para descarte, já que há poucas lixeiras públicas.
Esse comportamento nasce do senso de responsabilidade individual e respeito ao coletivo.
Em Marau, essa mentalidade também é visível. Os moradores se preocupam em manter ruas, praças e calçadas limpas, entendendo que o espaço público pertence a todos.
Esse hábito de colaboração e consciência ambiental é o que faz da cidade brasileira um exemplo de sustentabilidade e cidadania.
Um modelo para o futuro
O sucesso de Marau mostra que a mudança começa com pequenas atitudes.
Separar o lixo, respeitar os horários de coleta e evitar o descarte incorreto já são passos importantes para transformar qualquer cidade.
A experiência desse município gaúcho reforça que o Brasil pode, sim, seguir o exemplo japonês de limpeza e disciplina — basta engajamento e vontade de fazer diferente.
