Suposto registro de Marília Mendonça em bar da mãe é encontrado no Google Maps e emociona fãs

Imagem é de 2011, quando cantora ainda dava os primeiros passos no mundo da música

Natália Sezil - 11 de novembro de 2025

Suposto registro de Marília Mendonça no bar da mãe dela, Cantinho da Viola. (Foto: Google Street View)

Fãs de Marília Mendonça ficaram emocionados após repercutir um registro do Google Street View que estaria mostrando a cantora sentada no bar administrado pela mãe, em Goiânia.

As imagens são da Rua Jaguaribe, no Jardim Atlântico. Era ali que, à época, Dona Ruth mantinha o Cantinho da Viola – espaço onde a sertaneja teria começado a carreira, com as primeiras apresentações.

O registro data de 2011, época que a cantora tinha 16 anos. Na imagem, uma jovem que seria Marília Mendonça aparece sentada em uma mesa de plástico.

Aparentemente falando ao telefone, ela está próxima ao irmão, que fica em pé. Segundo internautas, a cantora veste o uniforme do Colégio Estadual José Alves de Assis, localizado no Jardim Luz.

As imagens logo comoveram os fãs, que se recordaram da época mostrada no registro, compartilharam nostalgia e expressaram carinho por Marília.

Um colega de escola relatou como era estudar com a “rainha da sofrência”: “levava meu violão, ela sempre pedia emprestado para tocar e cantar, que época maravilhosa”.

O bar mostrado nas imagens já não pertence à família, pois foi vendido há alguns anos. Apesar das hipóteses, não há confirmação oficial de que o registro se trate, de fato, da sertaneja.

