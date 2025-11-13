Dupla é presa após emboscar e espancar adolescente de forma brutal em Goiânia

Vítima foi atacada com socos, chutes e golpes com pedaços de madeira, sofrendo múltiplas lesões

Da Redação - 13 de novembro de 2025

Câmera filmou momento em que vítima foi espancada por suspeitos. (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil (PC) prendeu dois suspeitos de terem emboscado e espancado um adolescente de 16 anos em Goiânia, por ser membro de uma torcida organizada rival.

De acordo com as investigações, a dupla seria integrante de um grupo criminoso vinculado à torcida organizada Força Jovem – 1ª Legião “Zona Leste”.

Este grupo seria responsável por ataques e emboscadas na Região Metropolitana de Goiânia e possui ligação com uma facção criminosa de alcance nacional.

Dessa forma, no dia 09 de agosto, os suspeitos avistaram a vítima, identificada como torcedor do Esquadrão Vilanovense, no Setor Vila Concórdia.

Segundo a polícia, eles desceram de um veículo e iniciaram uma série de socos, chutes e golpes com pedaços de madeira, causando múltiplas lesões corporais na vítima.

Após as agressões, os criminosos roubaram o blusão, um relógio inteligente avaliado em cerca de R$ 1,5 mil e um cordão dourado pertencentes ao adolescente.

Durante a operação, os dois principais investigados foram presos, e os agentes apreenderam celulares e materiais ligados à torcida organizada.

As investigações continuam com o objetivo de identificar e prender outros membros do grupo criminoso.

A divulgação das imagens e da identidade dos presos foi feita em conformidade com a Lei nº 13.869/2019, a Portaria nº 547/2021/DGPC e com despacho da autoridade policial responsável, visando facilitar a identificação de novas vítimas.

