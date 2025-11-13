Polícia procura suspeito de assassinar casal em Formosa: uma das vítimas teria implorado pela vida antes de morrer

Perícia apontou que mulher foi executada com um tiro na boca, à queima roupa

Davi Galvão - 13 de novembro de 2025

Carlos Henrique Candido Gomes E Laislany da Silva Rabelo foram mortos a tiros, PCGO segue na busca do principal suspeito. (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil (PC) identificou o principal suspeito de ter matado um casal em Formosa, na região do Entorno do Distrito Federal (DF). O crime ocorreu na noite de 04 de novembro, no Setor Jardim das Américas.

Segundo o Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), o autor seria o vizinho das vítimas e foi identificado como Hernane Paes de Melo. Ele era casado com a prima do homem assassinado e morava em frente à residência do casal.

As investigações apontam que o autor e a vítima masculina mantinham uma parceria comercial voltada à construção de casas populares, mas um desentendimento financeiro teria motivado o crime.

A mulher, grávida de cinco meses, foi morta com um tiro na boca, à queima-roupa, o que sugere que tenha implorado pela vida antes da execução.

O homem foi atingido no rosto, tentou fugir e pedir ajuda na casa de um vizinho, mas acabou sendo perseguido e morto dentro do imóvel.

Após o duplo homicídio, o suspeito fugiu em uma motocicleta levando a arma usada no crime. A Justiça decretou sua prisão preventiva, e ele é considerado foragido.

A PC divulgou a imagem e a qualificação do investigado, com autorização judicial, para auxiliar nas buscas e incentivar o surgimento de novas testemunhas que possam ajudar a localizá-lo.

Quaisquer informações que auxiliem na localização podem ser enviadas de forma anônima ao 197 ou pelo (62) 98595-5320.

