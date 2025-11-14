Homem é encontrado morto após incêndio atingir fazenda no interior de Goiás

Polícia Civil ainda apura o que pode ter dado início às chamas

Da Redação - 14 de novembro de 2025

Imagem ilustrativa de caminhão do IML. (Foto: Reprodução)

Um idoso, de 72 anos, morreu na noite desta quinta-feira (13) após ser atingido pelas chamas enquanto tentava controlar um incêndio na fazenda dele, localizada em Guarinos, cidade no Norte de Goiás.

A ocorrência foi registrada por volta das 21h. De acordo com informações repassadas por uma testemunha, o homem foi encontrado já sem vida no local.

Ele teria sido surpreendido pelo fogo durante a tentativa de impedir que o incêndio se alastrasse pela proriedade.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e constatou o óbito. A Polícia Científica também foi chamada e realizou a perícia na fazenda.

Após os trabalhos, o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos legais.

Nenhuma outra pessoa estava na propriedade no momento do fogo, sendo o idoso a única vítima registrada. As causas do incêndio ainda serão investigadas pela Polícia Civil (PC).

