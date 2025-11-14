Vídeo viraliza mostrando como a “Arca de Noé” foi parar no meio de Goiás

Complexo faz parte do antigo Lago Ideia Molhada, em Hidrolândia e conta até um túmulo especial caso a pessoa seja enterrada viva

Davi Galvão - 14 de novembro de 2025

Entrada da Arca de Noé, no Lago Ideia Molhada. (Foto: @claudinei.lino.almeida)

Em um vídeo que remonta eras bíblicas, um internauta viralizou nas redes sociais ao mostrar que, na verdade, a Arca de Noé estava esse tempo todo encalhada em Goiás.

O cenário, que mais parece saído de um conto fantástico, existe e atrai curiosos que se surpreendem ao descobrir um dos projetos mais peculiares já idealizados no estado, que fica localizado na zona rural de Hidrolândia.

O complexo faz parte do antigo Lago Ideia Molhada, obra concebida pelo excêntrico ex-prefeito Freud de Melo, que pretendia transformar a área em um grande hotel-fazenda.

A iniciativa saiu do papel nos anos 1980 e ganhou forma com a construção de uma arca de cerca de 100 metros de extensão, povoada por mais de 300 figuras de animais de concreto, além de esculturas de personagens bíblicos.

Na filmagem, que já conta com mais de 250 mil visualizações, o cinegrafista fala em tom bem-humorado sobre como a estrutura foi revelada após a “água do dilúvio” baixar, brincando ainda que “Deus é brasileiro e Noé é goiano”.

Além da arca, o espaço reúne castelos inacabados, representações de episódios religiosos e até mesmo um túmulo excêntrico projetado pelo próprio criador, com TV, celular, acesso à água e ar, caso fosse enterrado vivo.

Com o passar dos anos, grande parte das estruturas ficou abandonada e foi tomada pela vegetação, mas ainda hoje o local funciona em sistema de visitação eventual e segue despertando interesse pela mistura improvável de arte, religiosidade e fantasia.

