Pedro Ribeiro - 16 de novembro de 2025

Cada vez mais brasileiros têm buscado oportunidades de trabalho fora do país, especialmente em áreas com alta demanda e bons salários.

E agora surge uma excelente notícia: um país europeu está contratando profissionais da saúde, incluindo médicos, enfermeiros e técnicos brasileiros, com salários que podem chegar a R$45 mil por mês.

Além da remuneração atrativa, o governo local está oferecendo benefícios que tornam a mudança ainda mais vantajosa.

Conheça o país que está contratando brasileiros da área da saúde com salários de até R$45 mil por mês

A Itália está enfrentando uma escassez significativa de trabalhadores na área da saúde.

Estima-se que faltem mais de 65 mil profissionais nos hospitais e clínicas do país.

Para suprir essa necessidade urgente, o governo italiano abriu as portas para a contratação de estrangeiros, especialmente brasileiros, conhecidos pela boa formação e dedicação no atendimento médico e hospitalar.

Essa medida vem atraindo a atenção de muitos profissionais da América Latina, mas os brasileiros têm se destacado pela experiência e facilidade em se adaptar à cultura italiana.

Salários e benefícios para brasileiros

Os salários oferecidos são altamente competitivos: chegam a 7 mil euros por mês, o que equivale a cerca de R$45 mil na cotação atual.

Além disso, os profissionais contratados recebem passagem aérea paga, moradia subsidiada e até curso gratuito de idioma, facilitando a integração no novo ambiente de trabalho.

Com todos esses benefícios, muitos brasileiros veem na Itália uma oportunidade de crescimento profissional e de melhoria na qualidade de vida.

Diploma facilitado e trabalho legalizado

Um dos grandes diferenciais dessa nova política é o chamado Decreto Milleproroghe, uma medida aprovada pelo governo italiano que facilita a validação de diplomas estrangeiros.

Isso significa que os brasileiros podem ser contratados de forma temporária e começar a trabalhar antes mesmo do reconhecimento definitivo do diploma.

Durante esse período, o profissional atua sob supervisão, enquanto realiza o processo de equivalência acadêmica.

Na prática, isso acelera a entrada no mercado e reduz a burocracia, o que tem atraído muitos interessados.

Por que os brasileiros estão em alta

Os brasileiros têm sido bem recebidos na Itália por uma série de motivos.

Além da formação técnica de qualidade, muitos falam um pouco de italiano, o que facilita a comunicação.

Há também uma afinidade cultural forte, com costumes semelhantes e uma convivência acolhedora, algo que faz diferença em ambientes hospitalares.

Outro ponto positivo é a experiência em situações de alta demanda e com poucos recursos — algo comum na rotina de hospitais brasileiros — o que torna esses profissionais ainda mais preparados para desafios internacionais.

Como se preparar para essa oportunidade

Para quem deseja tentar uma vaga, o primeiro passo é organizar a documentação acadêmica e profissional, incluindo diplomas, históricos e comprovantes de experiência.

Em seguida, é importante buscar informações atualizadas sobre o processo seletivo e os requisitos de cada hospital ou instituição italiana.

Também é recomendado iniciar o aprendizado da língua italiana o quanto antes, já que o domínio do idioma é essencial tanto para a rotina hospitalar quanto para a vida no país.

Uma chance de recomeço

Essa é uma oportunidade real para brasileiros que desejam crescer na carreira e conquistar estabilidade financeira fora do país.

Com altos salários, benefícios completos e facilidades para validar o diploma, a Itália se tornou um dos destinos mais promissores para profissionais da saúde em 2025.

Mais do que uma mudança de país, é uma chance de recomeçar com reconhecimento, qualidade de vida e segurança profissional.

