Diagnosticado com autismo, estudante de Anápolis conquista vaga em Medicina na UniEvangélica

Ele foi aprovado em ampla concorrência e recebeu inúmeras mensagens de parabéns

Gabriella Pinheiro - 16 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) desde os 03 anos, o jovem Bruno Batista se prepara para uma nova etapa após ser aprovado no curso de Medicina da UniEvangélica, em Anápolis.

Anteriormente, enquanto ainda cursava o terceiro ano do Ensino Médio, Bruno alcançou a marca de 960 pontos na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) — uma das maiores pontuações do município.

Ao Portal Centro Norte, a mãe do jovem, Camila, explicou que ele foi aprovado em ampla concorrência e recebeu inúmeras mensagens de parabéns de familiares e amigos.

“Recebemos ajuda importante na Pestalozzi, em Goiânia, e na APAE, em Anápolis. Hoje, os autistas contam com muito mais apoio da sociedade, mas ainda temos muito a evoluir”, salientou.

De acordo com ela, um dos fatores decisivos para a conquista foi a rede de apoio familiar.

“Diagnosticado com autismo desde os 03 anos de idade, Bruno possui nível 1 de suporte, e sua família tem consciência de sua condição desde quando morava em Ouro Verde, época em que o assunto era muito menos comentado”, destacou.

Vale ressaltar que o jovem chegou a receber uma homenagem especial na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), em abril deste ano, a convite do deputado estadual Amilton Filho (MDB).

