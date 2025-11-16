Trabalhador que sofreu acidente e ficou com sequelas pode pedir aposentadoria ou receber auxílio-acidente

Entender as diferenças, as regras e os direitos é essencial para não perder nenhum benefício que pode fazer falta no dia a dia

Pedro Ribeiro - 16 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

A aposentadoria é um assunto que sempre desperta dúvidas, especialmente entre trabalhadores que sofreram algum tipo de acidente e ficaram com sequelas.

E, além disso, muita gente não sabe que, dependendo da situação, também é possível receber o auxílio-acidente, um benefício que funciona como uma compensação mensal para quem teve a capacidade de trabalho reduzida.

Por isso, entender as diferenças, as regras e os direitos é essencial para não perder nenhum benefício que pode fazer falta no dia a dia.

Acidentes acontecem dentro e fora do ambiente de trabalho e podem causar fraturas, queimaduras, amputações, intoxicações, infecções, problemas nos olhos e ouvidos e muitas outras complicações.

Segundo o Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, entre 2012 e 2024, setores como hospitais, supermercados, transporte de cargas e coleta de resíduos registraram os maiores afastamentos.

Em todo o Brasil, profissionais como motoristas, motoboys, operadores de máquinas, garis e embaladores são alguns dos mais afetados.

Além disso, estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro concentram grande parte das ocorrências.

Com isso, fica claro que qualquer trabalhador segurado do INSS pode, a qualquer momento, enfrentar um acidente que comprometa sua capacidade laboral.

E quando isso acontece, surge a dúvida: pedir aposentadoria por invalidez ou solicitar o auxílio-acidente?

A seguir, veja como funciona cada benefício e quem pode ter direito.

O que é o auxílio-acidente

O auxílio-acidente é um benefício indenizatório pago pelo INSS para quem sofreu um acidente ou desenvolveu uma doença que deixou sequelas permanentes e reduziu a capacidade de trabalho.

Mesmo assim, o segurado ainda consegue exercer sua profissão, embora com mais dificuldade ou necessidade de adaptação.

O benefício funciona como uma compensação financeira e pode, inclusive, ser retroativo à data do acidente, desde que o segurado solicite dentro do prazo de cinco anos.

Quem tem direito ao auxílio-acidente

Podem receber o auxílio-acidente empregados urbanos, rurais e domésticos, trabalhadores avulsos e segurados especiais, como agricultores familiares. Para ter direito, é preciso:

manter a qualidade de segurado;

ter sofrido um acidente ou doença de qualquer natureza;

apresentar sequelas permanentes que reduzam a capacidade de trabalho;

comprovar o nexo causal durante a perícia do INSS.

Como é calculado o valor

O valor do auxílio-acidente corresponde a 50% do auxílio-doença.

Primeiro, o INSS calcula a média de todos os salários de contribuição desde 1994.

Essa média é multiplicada por 91%. O resultado não pode ultrapassar a média dos últimos 12 salários do segurado.

Depois disso, o valor do auxílio-acidente será metade desse benefício.

E quando cabe aposentadoria por invalidez?

A aposentadoria por incapacidade permanente é indicada quando o trabalhador não consegue mais exercer qualquer atividade profissional devido às sequelas do acidente ou doença.

Nesse caso, o segurado passa por perícia e, se comprovada a incapacidade total e definitiva, recebe o benefício de forma contínua.

Diferente do auxílio-acidente, a aposentadoria substitui o salário do trabalhador.

Como solicitar

A solicitação do auxílio-acidente é simples.

Basta acessar o site ou aplicativo Meu INSS, fazer login com a conta gov.br e procurar pelo serviço “Auxílio-Acidente”.

Em seguida, é só seguir as instruções e aguardar a perícia.

