Homem em surto avança contra policiais, tenta pegar arma e acaba morto após confronto com a PM em Alexânia

Caso teve início após testemunhas acionarem corporação relatando que suspeito fazia ameaças à esposa e vizinhos

Da Redação - 17 de novembro de 2025

Imagem ilustrativa de viatura da Polícia Militar. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 34 anos, morreu na noite deste domingo (16), em Alexânia – cidade a 66 km de Anápolis – após entrar em confronto com a Polícia Militar (PM) durante uma ocorrência de violência doméstica.

Testemunhas acionaram a corporação no Setor Nova Florida Leste após o suspeito apresentar um surto violento no interior da própria residência, ameaçando a esposa e vizinhos.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o agressor completamente despido, extremamente agressivo e aparentemente sob efeito de álcool ou drogas.

Ele tentava atacar moradores e apresentava risco iminente às pessoas próximas. Mesmo após tentarem conversar com o homem, ele avançou de forma repentina contra um dos militares, atingindo-o com um soco.

Durante a tentativa de imobilização, o agressor conseguiu tomar o bastão utilizado pela guarnição e passou a desferir golpes contra o policial, que foi atingido na região do pescoço e da costela, chegando a ser derrubado ao solo.

O suspeito também tentou tomar a arma de fogo do militar, chegando a quebrar o coldre.

Diante da agressão intensa e do risco iminente à vida do policial, o outro integrante da guarnição realizou três disparos com o objetivo de cessar a ameaça.

O homem foi rapidamente atendido por equipes do SAMU que já se encontravam no local, sendo encaminhado ao hospital em estado grave. Porém, mesmo com os esforços da equipe médica, ele acabou falecendo.

Durante buscas na residência, os militares encontraram nove porções de substância semelhante à cocaína e um prato também com vestígios do entorpecente. A esposa informou que o companheiro fazia uso frequente de drogas.

Por fim, foi averiguado ainda que o homem possui passagens anteriores por diversos crimes e utilizava tornozeleira eletrônica no momento do incidente.

O caso foi encaminhado à Polícia Civil (PC) de Alexânia, que deve seguir investigando o ocorrido.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!