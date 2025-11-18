Produto de cabelo popular entre brasileiras é proibido pela Anvisa e gera alerta

O que motivou a proibição

Durante uma fiscalização realizada em outubro, a Anvisa apreendeu oito produtos cosméticos da empresa Anne Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda.

A ação não ficou restrita apenas à apreensão: a agência também proibiu a comercialização, distribuição, fabricação, uso e divulgação de todos os lotes envolvidos.

Essa decisão foi tomada depois que técnicos da Anvisa identificaram irregularidades no registro dos produtos, ou seja, eles estavam sendo vendidos sem cumprir as exigências necessárias para garantir segurança aos consumidores.

Os produtos retirados do mercado

A lista de itens proibidos inclui máscaras de tratamento e selagens térmicas da linha “Plástica dos Fios”, que é bastante conhecida. Entre os produtos apreendidos estão:

Soul Care B.T.X. Organic Hidrate Lise

Máscara de Tratamento Botox Plástica dos Fios Organic

Selagem Térmica Plástica dos Fios Organic

Máscara de Tratamento Botox Plástica dos Fios Nano Cristalização

Máscara de Tratamento B.Tox Plástica dos Fios Redutor de Volume

Máscara de Tratamento Botox Plástica dos Fios Nano Plastia Marroquina

Selagem Térmica Plástica dos Fios Arginina e Açaí.

Todos os lotes desses itens foram proibidos temporariamente, até que a situação seja analisada e regularizada pela empresa responsável.

Outro produto também foi alvo da Anvisa

Além dos cosméticos capilares, a Anvisa interditou o Tecsa Clor Pós, um saneante bastante usado como bactericida, fungicida e virucida.

Fabricado pela Brenntag Química Brasil Ltda., o produto foi suspenso após falhas relacionadas à identidade e ao processo de produção, que não estavam em conformidade com as normas de boas práticas.

Assim como os demais casos, a liberação só poderá ocorrer depois que todas as exigências forem atendidas.

O que o consumidor deve fazer agora

Se você tem algum desses produtos em casa, a recomendação é interromper o uso imediatamente.

Também é importante acompanhar as atualizações da Anvisa e, de preferência, buscar alternativas seguras e registradas no órgão.

Essas ações evitam riscos e reforçam a importância de sempre conferir se o produto é regularizado antes de usar.

