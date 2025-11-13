Anvisa acaba de banir marca de café que estava fazendo sucesso entre os consumidores do Brasil

A medida foi publicada no Diário Oficial da União e causou espanto entre os consumidores, já que a marca estava em ascensão no mercado de cafés especiais no Brasil

Pedro Ribeiro - 13 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

O café faz parte da rotina de milhões de brasileiros.

É presença garantida no café da manhã, nas pausas do trabalho e nas conversas entre amigos.

Mas uma notícia recente pegou muita gente de surpresa: a Anvisa proibiu a fabricação e a venda de uma marca de café que vinha conquistando cada vez mais consumidores em todo o país.

A decisão levantou dúvidas e preocupações sobre a segurança dos produtos que chegam às prateleiras.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição total da fabricação, comercialização, distribuição, propaganda e uso de todos os cafés da marca Vibe Coffee, produzidos no Espírito Santo.

De acordo com a Anvisa, a suspensão foi motivada por falhas graves nas boas práticas de fabricação e pela ausência de regularização sanitária da empresa.

Durante uma inspeção do Núcleo Especial de Vigilância Sanitária (NEVS), vinculado à Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo, foram identificadas diversas irregularidades que comprometem a segurança do produto.

Problemas encontrados na fabricação do café

Entre as principais falhas apontadas pela Anvisa estão:

Falta de licença sanitária da empresa;

Ausência de registro e comunicação de início da produção;

Falta de rastreabilidade dos lotes;

Inexistência de procedimentos operacionais padrão;

Condições inadequadas de higiene nas instalações.

Esses fatores levaram à decisão imediata de proibir a produção e a venda do café da marca, até que todas as pendências sejam corrigidas e as condições sanitárias comprovadas.

A resposta da empresa

A Vibe Coffee divulgou uma nota afirmando não ter recebido nenhum auto de infração, notificação ou processo administrativo por parte da Anvisa.

A marca informou que ela própria havia solicitado a inspeção estadual para obter orientações sobre a emissão do alvará sanitário.

A empresa também reconheceu a existência de algumas irregularidades estruturais e a ausência de certos procedimentos operacionais padrão, mas garantiu que as obras de adequação já estão em andamento e devem ser concluídas em poucos dias.

O impacto da decisão no mercado de café

Com a suspensão, nenhum produto da Vibe Coffee pode ser vendido em território nacional — nem em lojas físicas, nem pela internet.

A proibição também se estende a ações publicitárias e campanhas promocionais.

Agora, a empresa precisa regularizar toda a sua produção para tentar voltar ao mercado e reconquistar a confiança dos consumidores.

O que essa decisão significa para os consumidores

A decisão da Anvisa reforça a importância da fiscalização e da segurança alimentar.

Mesmo produtos populares e bem avaliados precisam seguir as normas sanitárias para garantir que cheguem ao consumidor sem riscos à saúde.

Os amantes de café devem ficar atentos à procedência das marcas que consomem e, sempre que possível, verificar se os produtos possuem registro válido nos órgãos de vigilância.

Isso evita problemas e garante que o prazer de tomar um bom café venha acompanhado de segurança e qualidade.

Um alerta para o setor

O episódio da Vibe Coffee serve como um lembrete para todo o mercado de cafés especiais: crescer rápido é bom, mas crescer com responsabilidade é essencial.

A busca por qualidade e inovação deve caminhar junto com o cumprimento das normas sanitárias.

Enquanto a marca tenta se reorganizar, o caso reforça a importância da transparência e do controle de qualidade — não apenas para os fabricantes, mas também para os consumidores, que têm o direito de saber exatamente o que estão consumindo.

