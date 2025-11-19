Entenda do zero como conquistar o sonho da casa própria e as “pegadinhas” para não perder dinheiro

Além de toda a questão do financiamento, quem sonha com um imóvel para chamar de seu precisa estar atento também com as tributações

Levi Borges - 19 de novembro de 2025

Colunista do portal 6, o engenheiro Levi Borges deu dicas de como conquistar a casa própria. (Foto: Reprodução)

Muita gente sonha em comprar a casa própria, mas não sabe exatamente como iniciar o processo — e isso é mais comum do que parece. A principal dúvida costuma ser sobre o valor da entrada, já que, na maioria dos casos, o banco não financia 100% do valor do imóvel.

Isso porque o financiamento normalmente cobre até 80% do valor da casa, o que obriga o comprador a arcar com cerca de 20% de entrada.

Em um imóvel de R$ 500 mil, por exemplo, esse percentual representa aproximadamente R$ 100 mil.

Vale destacar que esses valores se tratam apenas de uma referência, bastando aplicar as mesmas porcentagens ao valor do imóvel desejado.

Quem vai saber precisar os pormenores é um consultor imobiliário, que pode ser um corretor, engenheiro ou uma empresa especializada em crédito e financiamento, para calcular todos os custos e evitar surpresas durante o processo.

Outro ponto que não pode ser ignorado são as despesas de cartório. Para um imóvel de R$ 500 mil, os custos de escritura, ITBI e registro ficam em torno de R$ 10 a 15 mil, dependendo da cidade e do estado.

Diante disso, óbvio que o segredo é planejamento, entendendo o valor da entrada, as taxas e o que o banco realmente financia. Com informação e orientação certa, o sonho da casa própria fica bem mais perto.

