Entenda do zero como conquistar o sonho da casa própria e as “pegadinhas” para não perder dinheiro

Além de toda a questão do financiamento, quem sonha com um imóvel para chamar de seu precisa estar atento também com as tributações

Levi Borges Levi Borges -
Colunista do portal 6, o engenheiro Levi Borges deu dicas de como conquistar a casa própria. (Foto: Reprodução)
Colunista do portal 6, o engenheiro Levi Borges deu dicas de como conquistar a casa própria. (Foto: Reprodução)

Muita gente sonha em comprar a casa própria, mas não sabe exatamente como iniciar o processo — e isso é mais comum do que parece. A principal dúvida costuma ser sobre o valor da entrada, já que, na maioria dos casos, o banco não financia 100% do valor do imóvel.

Isso porque o financiamento normalmente cobre até 80% do valor da casa, o que obriga o comprador a arcar com cerca de 20% de entrada.

Em um imóvel de R$ 500 mil, por exemplo, esse percentual representa aproximadamente R$ 100 mil.

Leia também

Vale destacar que esses valores se tratam apenas de uma referência, bastando aplicar as mesmas porcentagens ao valor do imóvel desejado.

Quem vai saber precisar os pormenores é um consultor imobiliário, que pode ser um corretor, engenheiro ou uma empresa especializada em crédito e financiamento, para calcular todos os custos e evitar surpresas durante o processo.

Outro ponto que não pode ser ignorado são as despesas de cartório. Para um imóvel de R$ 500 mil, os custos de escritura, ITBI e registro ficam em torno de R$ 10 a 15 mil, dependendo da cidade e do estado.

Diante disso, óbvio que o segredo é planejamento, entendendo o valor da entrada, as taxas e o que o banco realmente financia. Com informação e orientação certa, o sonho da casa própria fica bem mais perto.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Portal 6 (@portal6noticias)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!

Levi Borges

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade

+ Notícias