Rede internacional anuncia resort de luxo às margens do Lago Corumbá IV, entre Goiânia e Brasília

Instalações irão contar com piscina de borda infinita com vista para o lago, piscina semiaquecida, parque aquático infantil e área de lazer completa

Davi Galvão - 19 de novembro de 2025

Wyndham Corumbá Lake Resort foi anunciado recentemente e está em fase de apresentação de projetos. (Foto: Divulgação)

A Wyndham Hotels & Resorts, gigante do setor hoteleiro, prepara um novo empreendimento em Goiás: o Wyndham Corumbá Lake Resort, que será construído em Luziânia, às margens do Lago Corumbá IV.

O projeto, que deve ultrapassar R$ 200 milhões em investimentos, aposta em uma área já conhecida pelo forte fluxo de turistas de Goiânia e Brasília.

Com 64 mil metros quadrados de extensão, o complexo terá três torres de cinco pavimentos, reunindo 450 apartamentos.

O modelo de operação será o de multipropriedade, no qual diferentes donos utilizam o mesmo imóvel em períodos determinados, formato que vem ganhando força no mercado imobiliário ligado ao turismo.

A proposta é oferecer uma estrutura de resort internacional: piscina de borda infinita com vista para o lago, piscina semiaquecida, parque aquático infantil e uma área de lazer completa.

O plano arquitetônico inclui ainda cinco restaurantes temáticos, spa, academia, espaço kids e ambientes ao ar livre, como trilhas e jardins tropicais.

Apesar do prelúdio animador, ainda não há uma data de lançamento confirmada.

