Rede internacional anuncia resort de luxo às margens do Lago Corumbá IV, entre Goiânia e Brasília

Instalações irão contar com piscina de borda infinita com vista para o lago, piscina semiaquecida, parque aquático infantil e área de lazer completa

Davi Galvão Davi Galvão -
Wyndham Corumbá Lake Resort foi anunciado recentemente e está em fase de apresentação de projetos. (Foto: Divulgação)
Wyndham Corumbá Lake Resort foi anunciado recentemente e está em fase de apresentação de projetos. (Foto: Divulgação)

A Wyndham Hotels & Resorts, gigante do setor hoteleiro, prepara um novo empreendimento em Goiás: o Wyndham Corumbá Lake Resort, que será construído em Luziânia, às margens do Lago Corumbá IV.

O projeto, que deve ultrapassar R$ 200 milhões em investimentos, aposta em uma área já conhecida pelo forte fluxo de turistas de Goiânia e Brasília.

Com 64 mil metros quadrados de extensão, o complexo terá três torres de cinco pavimentos, reunindo 450 apartamentos.

Leia também

O modelo de operação será o de multipropriedade, no qual diferentes donos utilizam o mesmo imóvel em períodos determinados, formato que vem ganhando força no mercado imobiliário ligado ao turismo.

A proposta é oferecer uma estrutura de resort internacional: piscina de borda infinita com vista para o lago, piscina semiaquecida, parque aquático infantil e uma área de lazer completa.

O plano arquitetônico inclui ainda cinco restaurantes temáticos, spa, academia, espaço kids e ambientes ao ar livre, como trilhas e jardins tropicais.

Apesar do prelúdio animador, ainda não há uma data de lançamento confirmada.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade

+ Notícias