Veja o que abre e fecha em Goiânia no feriado do Dia da Consciência Negra

Data atinge repartições públicas tanto a nível municipal, quanto a nível estadual, além de comércios e diversas empresas

Augusto Araújo - 19 de novembro de 2025

Vista aérea de Goiânia. (Foto: Paulo José/Prefeitura de Goiânia)

O Dia da Consciência Negra é celebrado em todo o Brasil nesta quinta-feira (20), alterando o horário de funcionamento de diversos estabelecimentos e órgãos públicos.

Em Goiânia, o feriado atinge repartições públicas tanto a nível municipal, quanto a nível estadual, além de comércios e diversas empresas.

Confira a seguir como ficará o cenário na capital durante as celebrações do feriado.

Governo Estadual

O Executivo de Goiás destacou que os órgãos estaduais ficarão fechados nesta quinta-feira (20) e haverá ponto facultativo na sexta-feira (21). As atividades retomam à normalidade na segunda-feira (24).

As mudanças não se aplicam a unidades de saúde, policiamento civil e militar, o Corpo de Bombeiros Militar e as áreas de arrecadação e de fiscalização.

Vapt-Vupt

Todas as unidades estarão fechadas, na capital e interior, na quinta-feira (20). Já na sexta-feira (21) o expediente nas agências ocorrerá em horário especial, das 8h às 13h, em razão do ponto facultativo nas repartições públicas estaduais.

No sábado (22), as unidades que possuem atendimento – em Goiânia e Aparecida de Goiânia – funcionarão nos horários habituais, das 8h às 13h.

Detran

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran estará fechado na quinta-feira (20) e sexta-feira (21).

Documentos, taxas e multas com vencimento nos dias de feriado podem ser pagos no primeiro dia útil subsequente, sem incidência de encargos.

Durante o período sem atendimento presencial, os usuários podem ter acesso a diversos serviços online por meio do site oficial do Detran, do Portal Expresso e do aplicativo Detran GO ON.

O atendimento ao público será retomado normalmente na segunda-feira (24).

Restaurante do Bem

As unidades do Restaurante do Bem da OVG estarão fechadas na quinta-feira (20), mas funcionarão normalmente na sexta-feira (21/11), das 10h às 14h30.

O Restaurante do Bem oferece refeições balanceadas por apenas R$2 à população em situação de vulnerabilidade.

Procon

Não haverá expediente na sede do Procon Goiás quinta-feira (20 e sexta-feira (21). Tanto o atendimento presencial no órgão quanto o Disque-Denúncia, por meio do telefone 151, retornam na segunda-feira (24/11).

Durante o feriado, caso o consumidor precise realizar denúncias ou reclamações, poderá fazer o registro online no Portal Expresso.

Saneago

Equipes da Saneago vão manter os trabalhos administrativos e operacionais para o pleno funcionamento dos sistemas de água e esgoto.

O atendimento ao cliente para informar vazamentos, consultar faturas, entre outros, será garantido 24 horas pelos canais: Central 0800 645 0115, Whatsapp (62) 32699115, Agência Virtual, no site oficial ou aplicativo.

Ceasa

O mercado da Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa) funcionará normalmente, das 03h às 14h, na quinta-feira (20) e sexta-feira (21. Já o administrativo da empresa só retorna na segunda-feira (24), às 08h.

AGR

A Agência Goiana de Regulação (AGR) manterá o atendimento aos usuários dos serviços de saneamento básico, energia elétrica, transporte intermunicipal de passageiros, terminais rodoviários e outros bens desestatizados pelos seus canais eletrônicos (e-mail: ouvidoria.agr@goias.gov.br e site: www. goias.gov.br/agr/ouvidoria) durante os feriados.

O atendimento será pleno a partir de 08h de segunda-feira (24/11), de forma presencial e pelos canais de WhatsApp (62) 98480 7353 ou pela central 0800 704 3200 (saneamento e transporte) e 0800 727 0167 (energia).

Governo Municipal

De forma semelhante , o feriado do Dia da Consciência Negra vai alterar o funcionamento de órgãos da administração municipal em Goiânia.

Na sexta-feira (21/11), após o feriado, haverá ponto facultativo. Órgãos e entidades que, por sua natureza, exigem funcionamento ininterrupto, trabalham em regime de plantão.

Saúde

Toda a rede de urgência e emergência funcionará 24 horas, nos dois dias, para atendimento de crianças e adultos.

Haverá também serviços de vacinação em quatro unidades: Cais Vila Nova, UPA Novo Mundo, UPA Jardim América, Cais Cândida de Morais, CIAMS Novo Horizonte, CMV Pedro Ludovico, Cais Goiá e CIAMS Urias, das 8h às 17h.

As consultas ambulatoriais retornarão à normalidade na segunda-feira (24).

A Vigilância em Zoonoses atuará no recolhimento de animais que possam transmitir doenças aos humanos (como macacos e morcegos). O serviço pode ser acionado pelo telefone: (62) 99152-2545.

Atende Fácil

As unidades do Atende Fácil encerram as atividades na quarta-feira (19) e retomam apenas na segunda-feira (24).

Guarda Civil Metropolitana

A Guarda funcionará normalmente, 24h por dia. Em caso de necessidade, a população pode acionar a GCM pelo telefone 153.

Mercados

Na quinta-feira (20), o Mercado Central, Mercado da 74 e o Mercado Aberto vão funcionar normalmente, e os demais mercados municipais estarão fechados.

Todos abrirão normalmente na sexta-feira (21 e no sábado (22).

Comurg

A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) manterá as operações essenciais de limpeza urbana, incluindo varrição, roçagem, remoção, ajardinamento e atendimento nos viveiros, além de equipes 24 horas para poda preventiva e remoção de árvores caídas em vias públicas.

Os serviços podem ser solicitados pelo aplicativo Prefeitura 24h ou pelo WhatsApp da Comurg: (62) 99855-8555.

Equatorial

Em função do feriado do Dia da Consciência Negra, as agências e postos de atendimento presencial da empresa Goiás estarão fechados.

Porém, alguns serviços estarão disponíveis nos demais canais.

Pelo Assistente virtual Clara, basta enviar um ‘Oi’ para o número (62) 3243-2020, e ter a disposição o atendimento para serviços como: consulta de débitos, emissão de segunda via de conta, código para pagamento e informar sobre falta de energia.

A Agência Virtual está disponível pelo site oficial da empresa, realizando os mesmos serviços. Para acessá-los, basta digitar a unidade consumidora, data de nascimento e o CPF do titular.

Os moradores também podem registrar falta de energia enviando um SMS gratuitamente para o número 27949 escrevendo faltadeenergia, tudo junto, dar um espaço e digitar o número da instalação, que consta na conta de energia. Em seguida são enviados o número de protocolo e a previsão de atendimento.

Por fim, o Call Center, pelo número 0800 062 0196, está disponível com ligação gratuita, 24 horas por dia durante os 7 dias da semana.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!