Grupo de amigos há mais de 30 anos constrói pequena “cidade” para envelhecer juntos, e projeto chama atenção pelo charme e sustentabilidade
O que começou como uma amizade de 30 anos virou uma vila própria, cercada de natureza e feita para viver a vida com leveza
Muita gente brinca sobre envelhecer ao lado dos amigos, mas poucos realmente transformam essa ideia em realidade.
Um grupo de quatro casais do Texas, nos Estados Unidos, decidiu levar o plano a sério e criou o Bestie Row, uma pequena vila projetada para que todos pudessem viver próximos, manter a convivência de décadas e aproveitar uma rotina tranquila às margens do Rio Llano.
O resultado ficou tão bonito que viralizou em sites internacionais e acabou chamando atenção de viajantes, arquitetos e curiosos no mundo inteiro.
A história começou depois de anos de viagens e encontros entre o grupo, que percebeu que queria continuar junto, mas sem abrir mão da liberdade de cada casal.
Surgiu então a ideia de construir casas pequenas e modernas lado a lado, todas com espaço suficiente para conforto, privacidade e aquela sensação de “vizinhança escolhida” que raramente existe na vida adulta.
Ver essa foto no Instagram
Um projeto sustentável e integrado à natureza
As casas foram pensadas para serem bonitas, funcionais e sustentáveis. O telhado metálico capta e reaproveita água da chuva, as paredes têm isolamento térmico eficiente e a construção foi planejada para causar o mínimo impacto ambiental.
O terreno amplo permite que a natureza faça parte do dia a dia, com árvores nativas, gramados abertos e o rio cortando a paisagem logo adiante.
Com o tempo, o próprio ambiente ganhou vida. Uma das moradoras, Jodi Zipp, contou em entrevista que a vila parece “um filme da Disney”, citando lebres, linces, veados e uma variedade enorme de pássaros que aparecem ao redor das casas.
O cenário ficou tão especial que parece ter sido desenhado para manter o grupo conectado ao que é simples e essencial.
Casas individuais, mas uma área comum cheia de vida
Cada casal tem sua própria casa, mas o coração da vila é a área comunitária, onde todos se encontram para cozinhar, conversar, relaxar e celebrar momentos especiais.
O espaço serve como sala de estar ao ar livre, ponto de encontro e centro de convivência.
Quando não estão lá, os casais deixam parte da vila disponível para aluguel em plataformas como Airbnb e Booking, segundo as informações das fontes consultadas.
Isso faz com que o lugar também receba visitantes que desejam experimentar esse estilo de vida diferente e acolhedor.
Viralizou e virou inspiração para muita gente
Após a divulgação do projeto, fotos da vila circularam por plataformas internacionais de arquitetura e lifestyle, mostrando a estética minimalista, as casas claras e alinhadas e o contraste com a paisagem texana. I
magens da vila foram destaque em sites estrangeiros e ajudaram a espalhar a ideia de que envelhecer perto dos amigos não só é possível como pode ser feito com estilo, funcionalidade e afeto.
Um estilo de vida escolhido
Mais do que uma construção bonita, o Bestie Row representa uma decisão de vida. Em vez de se afastarem com o passar dos anos, os quatro casais criaram um espaço onde a amizade continua sendo prioridade.
A vila não é apenas um lugar para morar — é um símbolo de convivência, parceria e continuidade, mostrando que é possível construir uma história coletiva mesmo na fase adulta.
Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!