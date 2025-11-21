Grupo de amigos há mais de 30 anos constrói pequena “cidade” para envelhecer juntos, e projeto chama atenção pelo charme e sustentabilidade

O que começou como uma amizade de 30 anos virou uma vila própria, cercada de natureza e feita para viver a vida com leveza

Gabriel Yuri Souto - 21 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Muita gente brinca sobre envelhecer ao lado dos amigos, mas poucos realmente transformam essa ideia em realidade.

Um grupo de quatro casais do Texas, nos Estados Unidos, decidiu levar o plano a sério e criou o Bestie Row, uma pequena vila projetada para que todos pudessem viver próximos, manter a convivência de décadas e aproveitar uma rotina tranquila às margens do Rio Llano.

O resultado ficou tão bonito que viralizou em sites internacionais e acabou chamando atenção de viajantes, arquitetos e curiosos no mundo inteiro.

A história começou depois de anos de viagens e encontros entre o grupo, que percebeu que queria continuar junto, mas sem abrir mão da liberdade de cada casal.

Surgiu então a ideia de construir casas pequenas e modernas lado a lado, todas com espaço suficiente para conforto, privacidade e aquela sensação de “vizinhança escolhida” que raramente existe na vida adulta.

Um projeto sustentável e integrado à natureza

As casas foram pensadas para serem bonitas, funcionais e sustentáveis. O telhado metálico capta e reaproveita água da chuva, as paredes têm isolamento térmico eficiente e a construção foi planejada para causar o mínimo impacto ambiental.

O terreno amplo permite que a natureza faça parte do dia a dia, com árvores nativas, gramados abertos e o rio cortando a paisagem logo adiante.

Com o tempo, o próprio ambiente ganhou vida. Uma das moradoras, Jodi Zipp, contou em entrevista que a vila parece “um filme da Disney”, citando lebres, linces, veados e uma variedade enorme de pássaros que aparecem ao redor das casas.

O cenário ficou tão especial que parece ter sido desenhado para manter o grupo conectado ao que é simples e essencial.

Casas individuais, mas uma área comum cheia de vida

Cada casal tem sua própria casa, mas o coração da vila é a área comunitária, onde todos se encontram para cozinhar, conversar, relaxar e celebrar momentos especiais.

O espaço serve como sala de estar ao ar livre, ponto de encontro e centro de convivência.

Quando não estão lá, os casais deixam parte da vila disponível para aluguel em plataformas como Airbnb e Booking, segundo as informações das fontes consultadas.

Isso faz com que o lugar também receba visitantes que desejam experimentar esse estilo de vida diferente e acolhedor.

Viralizou e virou inspiração para muita gente

Após a divulgação do projeto, fotos da vila circularam por plataformas internacionais de arquitetura e lifestyle, mostrando a estética minimalista, as casas claras e alinhadas e o contraste com a paisagem texana. I

magens da vila foram destaque em sites estrangeiros e ajudaram a espalhar a ideia de que envelhecer perto dos amigos não só é possível como pode ser feito com estilo, funcionalidade e afeto.

Um estilo de vida escolhido

Mais do que uma construção bonita, o Bestie Row representa uma decisão de vida. Em vez de se afastarem com o passar dos anos, os quatro casais criaram um espaço onde a amizade continua sendo prioridade.

A vila não é apenas um lugar para morar — é um símbolo de convivência, parceria e continuidade, mostrando que é possível construir uma história coletiva mesmo na fase adulta.

