O peixe pouco consumido que fortalece o coração e a imunidade
Rico em ômega-3, vitaminas e proteína completa, é destaque na dieta mediterrânea e oferece benefícios para o cérebro e o sistema imunológico
Embora o peixe seja um dos alimentos mais nutritivos e recomendados para uma dieta equilibrada, nem todas as espécies recebem a atenção que merecem no Brasil.
É o caso do robalo, um peixe muito valorizado na culinária mediterrânea e considerado um dos mais saudáveis do mundo, mas ainda pouco presente na mesa dos brasileiros.
Com alto teor de proteína de qualidade, gorduras boas e vitaminas essenciais, o robalo se destaca como um aliado da saúde do coração, da imunidade e até do funcionamento cerebral.
Em países como Itália, França, Espanha e Grécia, ele é presença constante em receitas tradicionais justamente por combinar sabor suave com um perfil nutricional robusto.
Por que o robalo é tão nutritivo
Um dos maiores diferenciais do robalo é ser uma fonte de proteína completa, contendo todos os aminoácidos que o corpo humano precisa, mas não consegue produzir sozinho. Entre eles está a lisina, nutriente fundamental para manter músculos e ossos fortalecidos e para auxiliar na produção de hormônios e enzimas.
O peixe também é rico em ômega-3, ácido graxo essencial conhecido pelo papel na saúde cardiovascular. O consumo regular desse nutriente ajuda a reduzir inflamações, controlar a pressão arterial, proteger o coração e evitar o acúmulo de gordura nas artérias. O ômega-3 ainda exerce papel importante na imunidade e na saúde do cérebro, podendo contribuir para a prevenção de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer.
Além disso, o robalo oferece um conjunto de minerais e vitaminas, como selênio, vitamina D, magnésio, sódio, potássio e fósforo, que participam de funções essenciais do organismo, desde o metabolismo energético até o fortalecimento ósseo.
Principais benefícios do robalo para a saúde
– Proteína completa: contém todos os aminoácidos essenciais.
– Rico em lisina: atua na saúde muscular e óssea.
– Ômega-3 em alta concentração: reduz o risco cardíaco, fortalece a imunidade e melhora a função cerebral.
– Vitamina D e minerais essenciais: ajudam no equilíbrio do organismo e no fortalecimento do sistema imunológico.
– Possível proteção neurológica: auxilia no funcionamento do sistema nervoso e pode ajudar a prevenir doenças degenerativas.
Como incluir o robalo na alimentação
De sabor leve e textura delicada, o robalo combina com diversos tipos de preparo. As opções mais saudáveis incluem:
Assado com ervas frescas e legumes, no forno a 200 °C por 35 a 40 minutos.
Grelhado, que preserva nutrientes e dispensa excesso de óleo.
Também é possível consumir o peixe frito ou empanado, embora esses métodos adicionem gorduras e reduzam parte dos benefícios nutricionais. Ainda assim, quando consumido ocasionalmente, não há grandes prejuízos.
