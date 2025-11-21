O peixe pouco consumido que fortalece o coração e a imunidade

Rico em ômega-3, vitaminas e proteína completa, é destaque na dieta mediterrânea e oferece benefícios para o cérebro e o sistema imunológico

Magno Oliver - 21 de novembro de 2025

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Embora o peixe seja um dos alimentos mais nutritivos e recomendados para uma dieta equilibrada, nem todas as espécies recebem a atenção que merecem no Brasil.

É o caso do robalo, um peixe muito valorizado na culinária mediterrânea e considerado um dos mais saudáveis do mundo, mas ainda pouco presente na mesa dos brasileiros.

Com alto teor de proteína de qualidade, gorduras boas e vitaminas essenciais, o robalo se destaca como um aliado da saúde do coração, da imunidade e até do funcionamento cerebral.

Em países como Itália, França, Espanha e Grécia, ele é presença constante em receitas tradicionais justamente por combinar sabor suave com um perfil nutricional robusto.

Por que o robalo é tão nutritivo

Um dos maiores diferenciais do robalo é ser uma fonte de proteína completa, contendo todos os aminoácidos que o corpo humano precisa, mas não consegue produzir sozinho. Entre eles está a lisina, nutriente fundamental para manter músculos e ossos fortalecidos e para auxiliar na produção de hormônios e enzimas.

O peixe também é rico em ômega-3, ácido graxo essencial conhecido pelo papel na saúde cardiovascular. O consumo regular desse nutriente ajuda a reduzir inflamações, controlar a pressão arterial, proteger o coração e evitar o acúmulo de gordura nas artérias. O ômega-3 ainda exerce papel importante na imunidade e na saúde do cérebro, podendo contribuir para a prevenção de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer.

Além disso, o robalo oferece um conjunto de minerais e vitaminas, como selênio, vitamina D, magnésio, sódio, potássio e fósforo, que participam de funções essenciais do organismo, desde o metabolismo energético até o fortalecimento ósseo.

Principais benefícios do robalo para a saúde

– Proteína completa: contém todos os aminoácidos essenciais.

– Rico em lisina: atua na saúde muscular e óssea.

– Ômega-3 em alta concentração: reduz o risco cardíaco, fortalece a imunidade e melhora a função cerebral.

– Vitamina D e minerais essenciais: ajudam no equilíbrio do organismo e no fortalecimento do sistema imunológico.

– Possível proteção neurológica: auxilia no funcionamento do sistema nervoso e pode ajudar a prevenir doenças degenerativas.

Como incluir o robalo na alimentação

De sabor leve e textura delicada, o robalo combina com diversos tipos de preparo. As opções mais saudáveis incluem:

Assado com ervas frescas e legumes, no forno a 200 °C por 35 a 40 minutos.

Grelhado, que preserva nutrientes e dispensa excesso de óleo.

Também é possível consumir o peixe frito ou empanado, embora esses métodos adicionem gorduras e reduzam parte dos benefícios nutricionais. Ainda assim, quando consumido ocasionalmente, não há grandes prejuízos.

