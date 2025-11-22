Mercado Livre busca candidatos para mais de 600 vagas 5x2; Home Office e benefícios inclusos

Mercado Livre busca candidatos para mais de 600 vagas 5×2; Home Office e benefícios inclusos

Empresa líder em tecnologia e e-commerce abre nova fase de contratações com oportunidades para diferentes níveis de formação

Pedro Ribeiro - 22 de novembro de 2025

Imagem ilustrativa do Mercado Livre (Foto: Divulgação/ Mercado Livre)

O Mercado Livre anunciou uma nova etapa de contratações no Brasil e está em busca de profissionais para reforçar áreas estratégicas da operação.

Somando vagas presenciais, híbridas e em home office, a companhia disponibiliza mais de 600 oportunidades distribuídas por diversos estados, abrangendo desde funções operacionais até cargos de alta especialização.

A empresa, referência na América Latina quando o assunto é comércio digital, pagamentos e logística, pretende ampliar suas equipes para acompanhar o rápido crescimento do setor.

Vagas abertas em áreas estratégicas

As oportunidades contemplam candidatos com ensino médio, técnico e superior, incluindo posições para iniciantes e profissionais experientes. As vagas estão distribuídas principalmente nos setores de tecnologia, logística, operações, design e recursos humanos.

Entre os cargos disponíveis, estão:

– Supervisão de Operações Logísticas;

– Especialistas de Negócios no Mercado Pago;

– Analistas Plenos e Sêniores de Inteligência de Mercado;

– Engenheiros e Desenvolvedores de Software;

– Líderes de Equipe em Logística e Inventário;

– Analistas de Planejamento, Pesquisa Operacional e RH;

– Auxiliares e Representantes de Logística;

– Especialistas em Produtos para o Mercado Ads;

– Profissionais de Talent Acquisition e áreas administrativas.

As vagas 5×2 atendem tanto quem busca rotina administrativa quanto quem deseja ingressar em operações técnicas e digitais.

Como se candidatar

Os interessados devem acessar o portal oficial de carreiras do Mercado Livre, onde é possível visualizar todas as vagas abertas, filtrar oportunidades por área, cidade e requisitos, além de enviar o currículo diretamente pela plataforma.

Como o quadro de vagas é atualizado constantemente, a recomendação é acompanhar o site com frequência para não perder novas chances.

Por que vale a pena participar do processo seletivo

O Mercado Livre se destaca não apenas pela oferta de oportunidades, mas também pela política de benefícios voltada ao bem-estar dos colaboradores. Entre os principais benefícios oferecidos estão:

– Regime de trabalho flexível e possibilidade de home office;

– Vale-refeição e vale-alimentação;

– Plano médico e odontológico;

– Previdência privada (MELI PREV);

– Auxílio-creche;

– Licenças-maternidade e paternidade estendidas;

– Eventos, programas internos de desenvolvimento e happy hour mensal.

A empresa reforça que investe continuamente na qualificação das equipes e na autonomia dos profissionais, valorizando diversidade, inovação e ambiente colaborativo.

Uma das gigantes da tecnologia na América Latina

Fundado na Argentina, o Mercado Livre se consolidou como um ecossistema completo de soluções digitais, reunindo o marketplace, o sistema financeiro Mercado Pago e a rede logística Mercado Envios. Hoje, conecta milhões de usuários em toda a região e segue em ritmo acelerado de expansão — o que impulsiona abertura constante de novas vagas.

Com mais de 600 oportunidades no Brasil, a nova fase de contratações é uma porta de entrada para quem busca estabilidade, benefícios e crescimento em uma empresa global de tecnologia.

