Policiais militares ficam feridos após acidente com viatura na GO-338, em Abadiânia

Equipe do Samu realizou os procedimentos necessários e encaminhou os dois militares para o Heana

Da Redação Da Redação -
Policiais militares ficam feridos após acidente com viatura na GO-338, em Abadiânia
Viatura foi encontrada danificada e atravessada na pista. (Foto: Reprodução)

Dois policiais militares ficaram feridos após um acidente envolvendo a viatura em que estavam, na madrugada deste sábado (22), na GO-338, zona rural de Abadiânia. A saída de pista ocorreu por volta do km 15 da rodovia, no sentido que leva ao município.

Uma equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada e, ao chegar ao local, se deparou com a viatura danificada e atravessada na pista.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve presente, encontrando uma das vítimas em pé, consciente e relatando fortes dores de cabeça.

Leia também

O segundo policial ferido foi localizado sentado no banco do passageiro, também consciente, porém queixando-se de dores na cervical.

A equipe do Samu realizou os procedimentos necessários e encaminhou os dois militares para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

Na unidade, os policiais ficaram em observação e receberam atendimento médico.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Da Redação

Da Redação

A Redação do Portal 6 é formada por jornalistas e colaboradores comprometidos com a informação de qualidade, cobertura em tempo real e o que realmente importa para o leitor. Aqui você encontra reportagens exclusivas, análises, notícias de utilidade pública e os bastidores dos principais acontecimentos.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade

+ Notícias