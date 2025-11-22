Policiais militares ficam feridos após acidente com viatura na GO-338, em Abadiânia

Da Redação - 22 de novembro de 2025

Viatura foi encontrada danificada e atravessada na pista. (Foto: Reprodução)

Dois policiais militares ficaram feridos após um acidente envolvendo a viatura em que estavam, na madrugada deste sábado (22), na GO-338, zona rural de Abadiânia. A saída de pista ocorreu por volta do km 15 da rodovia, no sentido que leva ao município.

Uma equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada e, ao chegar ao local, se deparou com a viatura danificada e atravessada na pista.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve presente, encontrando uma das vítimas em pé, consciente e relatando fortes dores de cabeça.

O segundo policial ferido foi localizado sentado no banco do passageiro, também consciente, porém queixando-se de dores na cervical.

A equipe do Samu realizou os procedimentos necessários e encaminhou os dois militares para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

Na unidade, os policiais ficaram em observação e receberam atendimento médico.

