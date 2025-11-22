Policiais militares ficam feridos após acidente com viatura na GO-338, em Abadiânia
Equipe do Samu realizou os procedimentos necessários e encaminhou os dois militares para o Heana
Dois policiais militares ficaram feridos após um acidente envolvendo a viatura em que estavam, na madrugada deste sábado (22), na GO-338, zona rural de Abadiânia. A saída de pista ocorreu por volta do km 15 da rodovia, no sentido que leva ao município.
Uma equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada e, ao chegar ao local, se deparou com a viatura danificada e atravessada na pista.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve presente, encontrando uma das vítimas em pé, consciente e relatando fortes dores de cabeça.
- Motociclista que foi de Honda Biz de Goiânia para São Paulo mostra quanto gastou com gasolina e pedágio
- Um dos criminosos mais perigosos do Brasil morre durante confronto com a polícia em Anápolis
- Adolescente é resgatada machucada e desnutrida após ser mantida em cárcere privado por 2 anos pela mãe e padrasto
O segundo policial ferido foi localizado sentado no banco do passageiro, também consciente, porém queixando-se de dores na cervical.
A equipe do Samu realizou os procedimentos necessários e encaminhou os dois militares para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).
Na unidade, os policiais ficaram em observação e receberam atendimento médico.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!