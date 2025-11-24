Carro mal estacionado impede passagem de ônibus da Urban e polícia é acionada para localizar motorista

Passageiros ficaram mais de 40 minutos aguardando e outro ônibus precisou ser deslocado para concluir o itinerário

Da Redação - 24 de novembro de 2025

Caso ocorreu na Rua 14. Moradores lutam para que linha seja desviada. (Foto: Reprodução)

Um ônibus da linha 7121, que atende o Parque Iracema e o Jardim das Américas, ficou preso na noite desta segunda-feira (24) na Rua 14, no sentido da Avenida Universitária, após encontrar um Corolla estacionado de forma irregular em frente ao Residencial Granado Convenience.

A posição do veículo impediu a passagem do coletivo e deixou os passageiros aguardando por mais de 40 minutos.

O motorista da Urban informou ao Portal 6 que o proprietário do Corolla não estava cadastrado como morador do prédio, o que dificultou a identificação. Diante da demora, a alternativa foi acionar a Polícia Militar (PM) para tentar localizar o condutor.

Paralelamente, a Urban precisou deslocar outro ônibus para a Avenida Universitária, onde os passageiros foram transferidos para seguir viagem. A Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT) também foi comunicada sobre o caso.

Antes da chegada da viatura, o motorista do Corolla retornou ao local, removeu o veículo e liberou a via, permitindo que o ônibus concluísse o trajeto sem a necessidade de intervenção policial.

Moradores do Granado Convenience relatam que situações semelhantes já ocorreram outras vezes e afirmam ter solicitado à Agência Reguladora Municipal (ARM) a mudança do itinerário para que a linha deixe de passar pela Rua 14, mas ainda aguardam resposta.

