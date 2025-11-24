Conheça a cidade goiana que começou a partir da busca por casamentos e hoje oferece qualidade de vida

Além do início inusitado, município também deu origem a uma das duplas sertanejas mais conhecidas do Brasil

Natália Sezil - 24 de novembro de 2025

Vista aérea da cidade de Itapuranga. (Foto: Prefeitura Municipal de Itapuranga)

Muitas cidades goianas são conhecidas, atualmente, por terem dado origem a um cantor ou dupla sertaneja famosa no Brasil. Mas apenas uma delas foi mais longe e inseriu o romance além das letras musicais: começou a partir da busca por casamentos.

Itapuranga fica no Centro goiano, a 163 km da capital do estado, e abriga 26.113 pessoas. Duas delas já foram Matheus e Kauan: à época, ainda chamados Matheus e Osvaldo.

Donos de sucessos como “Que Sorte a Nossa”, “Vou Ter que Superar” e “Decide Aí”, os irmãos acumulam 15 milhões de ouvintes mensais no Spotify, mas já tocaram em corais e estabelecimentos locais da cidade de origem.

Enquanto a história da dupla começou em 2010, a do município teve origem no início do século XX, a partir de um fluxo migratório vindo de outros estados.

Na época, a população que passava por ali foi aumentando e, pouco depois, surgiram as necessidades. Assim, foi em busca de um local fixo para encontros religiosos que os habitantes construíram a primeira capela católica da região.

Mas as notícias que correm é de que esse não era o único motivo, segundo a Administração Municipal. Outro objetivo que motivou a construção foram os casamentos.

Até então, as cerimônias eram feitas nas fazendas, enfrentando grandes dificuldades. Diante disso, muitos optavam por ir até Ouro Fino para comemorações. A ideia da capela era, também, “driblar” isso.

Com a igreja, vieram várias famílias, e logo surgiu a vila de Xixá. O povoado se desenvolveu e passou a receber alguns ramos de comércio – pensões e pequenos estabelecimentos.

Hoje, Itapuranga atrai turistas em busca de tranquilidade, vistas bonitas e trilhas ecológicas, além do “túnel para o passado”. A cidade ainda mantém casarões antigos e igrejas centenárias.

Para quem quer sossego, o município oferece o Lago do Itapumirim, onde é possível pescar, nadar ou andar de barco. Já para os aventureiros, a trilha Caminhos do Xixá é uma alternativa, com 160 km de percurso.

Voltada aos ciclistas, a atração passa por algumas das melhores paisagens do estado, por grandes morros e campos.

Saindo do Parque Municipal da Represa Milton Camilo de Faria, percorre os distritos de Cibele, Diolândia, Vila São José, Cruzeiro Dourado, Povoado Bueno e Lages, até chegar em Morro Agudo de Goiás.

