Goiás lança novo edital do ProBem com 5 mil bolsas de estudo para 2026

Do quantitativo, 1.250 são integrais e 3.750 parciais. Inscrições serão em janeiro de 2026

Paulo Roberto Belém - 24 de novembro de 2025

Imagens ilustrativas de estudantes universitários. (Foto: Marcello Casal Jr./ Agência Brasil)

O Governo de Goiás divulgou nesta segunda-feira (24), o edital que vai permitir o acesso às bolsas de estudos no ensino superior pelo Programa Universitário do Bem (ProBem), para o primeiro semestre de 2026.

De acordo com a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), a seleção será para 5 mil bolsas de estudo, sendo 1.250 integrais e 3.750 parciais, destinadas a estudantes em situação de vulnerabilidade social de todas as regiões do estado.

Uma das principais novidades do edital é a oferta de 500 bolsas exclusivas para cursos de Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática.

Segundo o Governo, os cursos considerados “Prioritários TECH”, estão entre os de maior demanda no mercado de trabalho, com empregabilidade elevada e salários acima da média, segundo estudos do Instituto Mauro Borges (IMB).

O edital já está disponível para consulta no site da OVG, clicando aqui, com todas as informações sobre documentos, regras e critérios de classificação.

Sobre as inscrições, estas deverão ser realizadas exclusivamente de forma on-line, no período de 13 a 23 de janeiro de 2026, também pelo portal do ProBem.

A divulgação dos classificados está marcada para 03 de fevereiro de 2026, com período de recursos de 03 a 07 de fevereiro e resultado final no dia 10 do mesmo mês. A confirmação de matrícula dos contemplados deverá ser feita até 13 de março de 2026.

Critérios e importância do CadÚnico

Para concorrer, o estudante precisa obrigatoriamente estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), ferramenta que identifica famílias de baixa renda.

Além disso, o candidato deve residir em Goiás, estar em curso de graduação presencial cadastrado no ProBem, não possuir diploma superior e estar na primeira graduação.

A seleção dos beneficiários é feita com base no Índice Multidimensional de Carência das Famílias Ampliado (IMCF-A), que analisa diversas vulnerabilidades sociais registradas no CadÚnico. Esse método garante que as bolsas cheguem a quem mais precisa.

Valores e modalidades

As bolsas integrais podem chegar a 100% do valor da mensalidade, com teto de R$ 1.500 para cursos gerais e de R$ 5.800 para Medicina. Já as parciais cobrem 50% da mensalidade, limitadas a R$ 650 para cursos gerais e R$ 2.900 para Medicina e Odontologia.

