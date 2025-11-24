Noiva surpreende ao entrar no casamento com trator em Senador Canedo e explica: “sempre quis”

Ana Carolina Teles considerou a decisão fácil, visto que seria uma homenagem determinada

Natália Sezil - 24 de novembro de 2025

Ana Carolina Teles decidiu usar um trator para entrar no próprio casamento. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Imagine estar em um casamento, à espera do momento mais importante da cerimônia – a entrada da noiva – e de repente avistar um trator. Foi o que aconteceu com os convidados de Ana Carolina Teles, de 21 anos, que fez uma escolha inusitada para começar essa nova fase da vida.

A cena foi registrada em Senador Canedo, na região Metropolitana de Goiânia, e repercutiu nesta segunda-feira (24). Para a jovem, a decisão representou a trajetória que a levou até aquele momento.

Ao G1, Ana Carolina contou que é filha de pequenos agricultores no distrito de Roselândia, em Bela Vista de Goiás. O trator visto no vídeo – dirigido por ela mesma – é o que usa todos os dias para trabalhar.

A jovem explicou que sempre quis atuar no ramo, insistindo com o pai para que lhe desse uma chance. Ela é operadora de máquinas agrícolas e se dedica à preparação do solo.

Também ajuda a família a lidar com o gado. Diante disso, a escolha de entrar com um trator representou um gesto simbólico e uma homenagem – e, segundo a noiva, foi uma decisão fácil.

“Sempre quis. Quando falei para a minha família, eles amaram. Minha família me motivava em todo momento. Foi melhor do que imaginamos”, explicou ao G1. O noivo, Igor Barros, também já sabia, e inclusive ajudou.

Mas a falta de surpresa ficou por aí. Fora a cerimonialista que organizou o casamento, ninguém mais sabia como seria a entrada. O resultado foi o esperado: um momento que ficou marcado para todos que testemunharam.

VÍDEO 🚜 Noiva surpreende ao entrar no casamento com trator em Senador Canedo e explica: “sempre quis” Leia: https://t.co/VbxMezExY5 pic.twitter.com/uemXQRsDek — Portal 6 (@portal6noticias) November 25, 2025

