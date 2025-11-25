WhatsApp ganha nova função ‘estilo MSN’; saiba mais detalhes

Nova função retoma nostalgia dos primeiros anos do app e mistura MSN com Status moderno em um único recurso

Magno Oliver - 25 de novembro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels)

O WhatsApp decidiu revisitar o passado e trazer de volta um recurso esquecido pelos usuários mais recentes: o antigo “Recado”. Presente nas primeiras versões do aplicativo, ele servia para exibir frases simples como “ocupado” ou “disponível”.

Agora, renasce totalmente remodelado, com funções mais completas e inspiração direta nos tradicionais “status pessoais” do MSN — espaço onde muita gente deixava recados, indiretas, poesias e trechos de música.

A nova ferramenta permite fixar mensagens curtas no perfil, mas vai além: ganhou visual moderno, opções extras de personalização e integração com a interface atual do mensageiro, tornando-se quase uma extensão do Status, só que mais prática e discreta.

Como o novo Recado se transformou

Diferente do formato antigo, o Recado atualizado não fica escondido no perfil. A frase escolhida aparece no topo das conversas individuais, permitindo que seus contatos saibam rapidamente o que você está fazendo ou por que não pode responder.

Emojis também podem ser adicionados, deixando o aviso mais expressivo.

Outra novidade importante é a interação: tocar no Recado de alguém abre, automaticamente, a janela de conversa, facilitando respostas ou engajamentos relacionados ao texto exibido.

O usuário ainda pode definir por quanto tempo o Recado ficará ativo. Por padrão, dura 24 horas, mas é possível reduzir ou ampliar esse período nas configurações do aplicativo, dentro da opção “Definir Recado”.

Também há ajustes de privacidade, permitindo exibir o texto apenas para contatos, grupos específicos ou qualquer pessoa.

Para que serve o Recado

A proposta é simples: permitir que você comunique seu estado atual sem enviar uma mensagem direta. É útil para avisar que está em reunião, estudando, viajando ou apenas não quer ser interrompido.

Também funciona como uma forma de puxar assunto com contatos — basta escrever algo que represente o tema que você gostaria de conversar.

Entre os exemplos comuns estão mensagens como:

“Estudando — volto mais tarde”

“✈️ Em viagem, respondo quando der”

“Aberto para conversar sobre ideias de trabalho”

Como ativar o Recado no WhatsApp

Para experimentar a novidade, é preciso acessar as Configurações do WhatsApp. Lá, toque em “Definir Recado”, escreva o texto desejado e selecione a duração.

Depois, configure quem poderá visualizar o conteúdo. Assim que salvo, ele passa a aparecer no alto das conversas e também no seu perfil.

Disponibilidade

A atualização começou a ser liberada nesta quinta-feira (20) para usuários de Android e iPhone (iOS). O WhatsApp informou que o recurso chegará de forma gradual, e recomenda manter o aplicativo atualizado para garantir que o Recado esteja disponível.

