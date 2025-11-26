O segredo dos hotéis para fazer ovos mexidos perfeitos usando um único ingrediente

Bastam algumas gotas para deixar o prato mais cremoso, mais macio e com sabor de restaurante.

Gabriel Yuri Souto - 26 de novembro de 2025

Ovos mexidos (Imagem: Captura de tela/ Youtube)

Ovos mexidos fazem parte da rotina de muita gente. São rápidos, baratos e resolvem desde o café da manhã corrido até aquele almoço improvisado.

Mesmo assim, muita gente sente que a textura caseira nunca chega perto daquela versão cremosa, sedosa e cheia de sabor servida nos café da manhã daqueles hoteis mais famosos.

Mas, segundo chefs e especialistas em cozinha prática, existe um truque que está ganhando espaço entre cozinheiros amadores.

Um único ingrediente capaz de transformar qualquer ovo mexido simples em um prato que parece custar R$ 100 no cardápio de um restaurante e não tem nada de complicado nele.

A revelação veio após testar várias técnicas e descobriu que a diferença está em uma pequena adição durante o preparo: creme de leite fresco. O resultado surpreende por ser simples e imediato.

Por que o creme de leite muda tudo

Adicionar apenas uma colher de sopa por ovo já deixa os mexidos muito mais macios, brilhantes e com sabor mais rico.

O creme funciona como um intensificador, criando aquela textura sedosa que a maioria das pessoas só encontra em cafés ou brunchs sofisticados.

O prato ficou tão macio que parecia ter sido preparado por um chef profissional, tudo graças a essa mistura simples entre ovos, manteiga e creme de leite.

Como usar o ingrediente da forma certa

Não existe segredo: basta bater os ovos com uma pitada de sal e, agora, o creme de leite. Em seguida, a mistura vai para uma frigideira antiaderente em fogo baixo, com manteiga derretida.

A orientação é mexer devagar, apenas até os ovos ficarem quase cozidos, ainda um pouco brilhantes. Depois disso, o calor da própria frigideira finaliza o preparo.

Essa técnica, segundo os testes, evita que os mexidos fiquem secos, um erro comum na pressa do dia a dia.

Quer deixar mais gourmet?

Depois de dominar a técnica com creme de leite, é possível elevar ainda mais o prato adicionando ingredientes como:

Queijo pecorino ralado,

Cebolinha,

Azeite trufado,

Sal em flocos.

Esses toques opcionais deixam os ovos ainda mais sofisticados, mas o grande salto de qualidade vem mesmo do creme de leite.

Contudo, o creme de leite foi um “divisor de águas” no sabor e na textura dos ovos mexidos, fazendo o prato ficar mais cremoso e dando a sensação de café da manhã caro, sem exigir nenhuma habilidade culinária avançada.

É o tipo de truque que qualquer pessoa pode testar em casa e que muda completamente a percepção do prato.

